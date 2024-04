As Nike SB Dunk Low ‘City Of Style’ estreiam com inspiração parisiense

Desde o seu lançamento em 2002, os Nike SB Dunk Low tornaram-se um item essencial para os fãs de tênis, surgindo como uma adaptação dos icônicos Dunk High de 1985, redesenhados especificamente para atender às necessidades dos skatistas. Assim, esta silhueta se destaca por apresentar um design funcional, com características como solas adicionais e acolchoamento reforçado para suportar as exigências do skate. Mas além da sua funcionalidade, ao longo dos anos os Nike SB Dunk Low surpreenderam com diferentes designs, consolidando seu status icônico na cultura pop.

Este é o caso das Nike SB Dunk Low “City of Style”, que estão prestes a ser lançadas em 22 de abril. Qual é a diferença delas? Trata-se de uma criação que se destaca pela sua inspiração na cidade olímpica deste ano e pelos icônicos padrões de moda das ruas de Paris, França.

Paris Tenis (Michel Euler/AP)

Assim são as Nike SB Dunk Low ‘City of Style’

As primeiras imagens foram reveladas em dezembro e desde então são aguardadas com ansiedade. E é que esta nova adição à linha Dunk Low da Nike funde o espírito atlético da silhueta com elementos literais em seu design, além de apresentar uma sola de borracha Sail, um forro interno em azul claro e detalhes xadrez em marrom e bege.

Além disso, o destaque é o seu enfoque "strip-away", que, ao desgastar-se, revela uma base vermelha vibrante em várias partes do tênis, incluindo o colarinho e o guarda-lamas, mantendo pedaços do tecido original que delineiam cada painel.

Assim, o vermelho domina na parte superior, o que é complementado por mapas antigos e ilustrações em tons sépia que narram tanto cenas retrô como modernas, incluindo balões de ar quente e o metrô parisiense.

No entanto, as Nike SB Dunk Low “City of Style” já estão em processo de começar a ser vendidas. No dia 10 de abril houve uma venda antecipada através do aplicativo SNKRS e foi um sucesso retumbante, esgotando imediatamente o estoque. E para aqueles que não conseguiram comprá-las, anotem a data: no dia 22 de abril serão lançadas nos canais oficiais a um preço de US$125.