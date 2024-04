One Piece nos acende com este vibrante tributo cosplay em homenagem à bela Doll

Neste momento, com 1.088 episódios produzidos do anime e uma quantidade ainda mais infinita de histórias no mangá, One Piece tornou-se uma genuína obra de culto que parece simplesmente não ter fim. Graças a isso, foi criado um mundo maravilhoso, repleto de aventuras e uma quantidade brutal de personagens para todos os gostos e inclinações estéticas.

Já contamos com uma ampla variedade de tributos da comunidade de seguidores, seja em formato de Fan Art ou como uma homenagem fotográfica tradicional em Cosplay. Esta última variante é uma das mais populares, especialmente quando se trata de personagens femininos, como Doll, nosso caso de estudo para esta ocasião.

Kotaku | A princesa Nefertari Vivi

Não faz muito tempo, analisamos exatamente esse fenômeno da fixação pelos personagens mais volumosos ou etéreos de One Piece e como geralmente eles recebem respostas muito positivas dos fãs quando são recriados por algum artista consagrado do cosplay. A história daquela sessão brutal em homenagem à bela Nefertari Vivi, realizada por @margeannebutterstick, está aí.

Mas agora é hora de irmos para o outro espectro da experiência estética com um vídeo de cosplay em torno de um dos personagens mais exuberantes e provocativos do anime.

A vice-almirante Doll de One Piece está viralizando com este cosplay

One Piece, a obra-prima do genial mangaka Eiichiro Oda, nos leva a uma aventura épica ao lado de Monkey D. Luffy e sua tripulação de piratas, os Chapéus de Palha, que geralmente estão em destaque, mas isso não significa que nesta trama não haja personagens igualmente fascinantes ou até mais interessantes.

Na sua viagem pela Grand Line, encontram-se com amigos e inimigos memoráveis, todos formidáveis à sua maneira. Mas entre todos eles, há alguns que se destacam, como é o caso de Doll, uma figura misteriosa que desempenha um papel crucial numa parte específica da trama desta história infinita.

Doll é a vice-almirante da Marinha e comandante da Base Naval G-14. Ela é uma das nove vice-almirantes que participaram do cerco a Egghead. Sua aparição é relativamente recente, pois a vemos se integrar à história apenas no episódio 1.061.

No entanto, o design do seu personagem é marcante, imponente e popular o suficiente para que a artista de cosplay conhecida no TikTok como kappy_w lhe prestasse um tributo perturbador:

Aqui vemos como o tributo respeita as partes mais essenciais de sua vestimenta, desde o colar de pérolas até o cabelo bagunçado e o decote ostensivo que definitivamente destaca seus brincos.

Trata-se de um caso curioso onde um personagem não tão antigo de uma saga longa acaba fazendo barulho entre a comunidade devota ao cosplay.