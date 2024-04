Nike anuncia oficialmente a coleção Bode Recriation para reimaginar o futebol americano

A Nike está sempre buscando novas formas de inovar no competitivo mercado de tênis lifestyle. Por isso, eles mergulharam em um esporte americano com quase um século de história, mas raramente mencionado no mundo do calçado de moda: futebol americano.

Este território inexplorado contrasta com a longa história da Nike no basquete, tênis e atletismo. No entanto, com o recente ressurgimento do modelo Field General e a colaboração de Bode com a Nike, a marca parece ter encontrado a estratégia perfeita para competir no mercado casual cada vez mais acirrado.

A Nike anunciou oficialmente sua colaboração com Bode

E finalmente, confirmaram sua colaboração com a marca nova-iorquina Bode. A campanha fotográfica, feita por Jeff Johnson, o primeiro funcionário da Nike, apresenta imagens de Emily Adams Bode Aujla, fundadora da Bode, ao lado de seu pai Bruce, que jogou como tackle defensivo em seus dias de escola.

O modelo unissex Bode Recriation e a coleção Nike, que inclui o Astro Grabber, serão lançados em 18 de abril em bode.com e em 1º de maio no SNKRS.

Nike I Bode x Nike Astro Grabber SP

Um pouco de história

O Nike Astro Grabber foi a primeira incursão da marca Beaverton no futebol americano, utilizando a sola tipo gofre da Nike Waffle para este esporte de alto impacto.

Apesar das limitações da época, o design simples do sapato, com uma parte superior de malha e couro sobre uma sola com travas, se encaixa perfeitamente nas atuais tendências de calçados casuais e minimalistas.

A marca Bode, fundada por Emily Adams Bode Aujla, apresentou uma segunda combinação de cores de sua colaboração com a Nike. Esta nova versão mantém a parte superior de malha, a proteção dos dedos modificada e a marca compartilhada na língua, que lembra a década de 70.

Assim como o par de couro preto que estreou no início deste ano, o Astro Grabber da Bode opta por uma sola tonal de perfil baixo.

Além do futebol americano, a chave do sucesso desta colaboração parece estar na nostalgia. As tendências da moda em calçados estão cada vez mais voltadas para o passado (como demonstrado pelo sucesso dos adidas Samba), e as propostas retrô da Nike têm obtido grande sucesso.

Nike Nike Astro Grabber original

O Nike 1972 QS, por exemplo, transformou um clássico do running em um dos modelos de culto mais populares da última década. Além disso, o Cortez será o foco da marca em 2024 e além, com o relançamento da combinação de cores original "Forrest Gump" no final deste ano.

A colaboração entre a Nike e a Bode é uma aposta inovadora que combina a herança do futebol americano com a estética moderna e minimalista. Esta união poderia marcar um antes e um depois no mercado de calçados casuais, ao mesmo tempo que abre a porta para novas colaborações com marcas de outros esportes e estilos.