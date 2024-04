Este seria o design de Milk em Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses

Dragon Ball Z: A Batalha dos Deuses marcou o aguardado e emocionante retorno de Akira Toriyama às aventuras de sua obra mais famosa. O filme, claramente bem-sucedido, foi o ponto de partida para o desenvolvimento das histórias de Dragon Ball Super.

Lá conhecemos novos personagens como Whis e o Deus da Destruição do Universo 7, Bills. Além disso, nos reencontramos com velhos conhecidos como Goku, Vegeta, Gohan, Bulma, Piccolo e o resto da querida Família Z.

Milk, esposa de Goku, fez parte do filme que nos trouxe de volta ao Dragon Ball após quase 20 anos de ausência. E como é normal nesses casos, houve vários designs considerados para representar a esposa de Goku, que foram descartados no último minuto.

Isso aconteceu com todos os personagens. Embora Akira Toriyama tenha retornado, ele colocou a responsabilidade das ilustrações em Toyotaro. Portanto, era previsível que haveriam versões que seriam descartadas pelo sensei. O que não é normal é que esses desenhos sejam divulgados.

De acordo com uma análise da MD Tech, recentemente foi revelado o que fariam com Milk para este filme, mas no final decidiram continuar sem fazer alterações no design tradicional.

Milk DBZ

A imagem mostra que é a mesma Milk de sempre, mas com alguns detalhes alterados. As roupas têm cores diferentes e seu cabelo ia ser um pouco mais conservador. No final, esse design não avançou e os produtores decidiram ir com o personagem que todos já conhecíamos.

Milk é uma princesa na Terra. Ela também é esposa de Goku e mãe de Gohan e Goten. Desde o início, ela é retratada como uma mulher temperamental, com muita força e capaz de enfrentar qualquer adversidade, apesar de seus medos.