A verdadeira razão para a notável semelhança entre Goku e Goten em Dragon Ball Z

Goten aparece no último arco de Dragon Ball Z para nos trazer uma imensa alegria por sua semelhança com Goku, que havia morrido na batalha contra Cell. O mais fácil é pensar que a semelhança na aparência entre os dois personagens está estritamente relacionada ao fato de serem pai e filho, mas a realidade é que há outra razão mais importante.

Se fosse apenas pelo simples fato de serem pai e filho, Akira Toriyama teria feito Gohan igual ao saiyajin criado na Terra, mas não o fez. Ele deu ao jovem guerreiro um visual que sempre o diferenciou de seu pai, embora em termos de poderes ele os tenha feito semelhantes.

A aparência de Goten nos primeiros episódios causava muito impacto, pois além de se parecer com Goku, a voz (pelo menos na dublagem latino-americana) era a mesma de Gohan e Goku quando eram crianças.

As características de Goten e o enorme poder que alcançou em tão tenra idade, tornando-se facilmente um Super Saiyajin, foram todos elementos meticulosamente pensados por Akira Toriyama.

Goku, Goten, Milk e Gohan Dragon Ball Z

E embora obviamente haja uma questão de genes na semelhança entre os dois, o sensei Toriyama fez dessa forma porque em seus planos Goku não iria retornar a Dragon Ball. Assim, Goten iria manter viva sua imagem com essa semelhança.

Os protagonistas que iriam lutar para manter a paz na Terra seriam Gohan como líder, juntamente com Trunks e Goten.

Gohan Goten e Trunks DBZ

Mudanças que não ocorreram em Dragon Ball

Foram mudanças que infelizmente não ocorreram 100% em Dragon Ball por uma razão muito simples: a aceitação do público, de acordo com a resenha do Sensacine. As pessoas não queriam continuar acompanhando a obra de Akira Toriyama se Goku não fizesse parte das aventuras dos Guerreiros Z.

Foi o próprio Toriyama quem tomou precauções e, quando teve a oportunidade, o trouxe de volta para nunca mais tirá-lo.