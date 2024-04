A Black Lady de Sailor Moon reaparece neste cosplay feito por uma linda modelo russa

A aparição de Black Lady, como vilã de Sailor Moon, é um dos eventos mais dramáticos enfrentados pelas Sailor Scouts. Este personagem é a versão maligna de Sailor Chibi Moon, a filha de Serena e Darien.

Desde que a vemos como uma menina, ela é uma representação do bem e da ternura. Mas quando Wiseman a manipula para transformá-la em uma vilã, quando ela cresce, ela se torna a interpretação viva do mal.

E embora seja muito vilã e suas intenções, manipuladas por um vilão, sejam completamente opostas às das Sailor Scouts, ela continua sendo uma das waifus mais sexy do anime. Uma modelo da Rússia pegou todos os elementos para trazer de volta a Black Lady, neste impressionante cosplay que quebra a internet.

A modelo russa em questão pode ser encontrada nas redes sociais como @melamori.cosplay. Um total de 151 mil seguidores são a prova de que o trabalho da cosplayer agrada nas plataformas digitais. Dar uma olhada em seu feed do Instagram é encontrar uma infinidade de personagens de anime, quadrinhos, cinema e videogames.

Esta versão da Black Lady é um dos melhores trabalhos dela, falando de personagens de Sailor Moon.

O vestido vermelho com acessórios de seda da mesma cor combina com o cabelo rosa, penteado de maneira semelhante ao de Serena. A lua preta pintada na testa e as unhas da mesma cor dão-lhe um toque maléfico que é completado pelos lábios e olhos vermelhos intensos.

A modelo russa entra no papel e completa sua interpretação da Black Lady com um olhar de vilã, para encher de terror as Sailor Scouts e hipnotizar todos os fãs de Sailor Moon ao redor do mundo.