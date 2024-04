Prepare-se para o impacto com os novos Jordan Zion 3 ‘Shock The World’

No mundo do basquetebol profissional, Zion Williamson destaca como um prodígio incontestável. O atleta que joga como ala-pivô para o New Orleans Pelicans da NBA se destaca por sua explosiva combinação de potência e habilidade nas quadras, características que o diferenciam desde que foi selecionado no Recrutamento da NBA de 2019, marcando assim o início de sua carreira. Foi no mesmo ano de sua estreia que assinou com a Jordan Brand, subsidiária da Nike, graças a um lucrativo contrato de patrocínio, tornando-se também um dos rostos mais jovens a se associar à marca de calçados e a representar o legado de Michael Jordan na indústria da moda.

Foi assim que a coleção Zion começou, que já tem três modelos apresentados oficialmente. O mais recente? As Zion 3 ‘Shock The World’, que, como o nome sugere, prometem impactar o mundo.

Zion Williamson Suministrada

Assim são as Zion 3 'Shock The World'

E é que a Jordan Brand está cada vez mais a elevar as expectativas com os seus lançamentos e colaborações. E desta vez não é exceção: os novos Jordan Zion 3 "Shock The World" são apresentados como um tênis que presta homenagem ao jogo de Williamson, capturando a essência de um dos jogadores mais dinâmicos da NBA.

Assim, este modelo também se destaca por ser uma manifestação do espírito que o motiva e que se declara com audácia no interior da língua com as palavras "Chocar o Mundo". Com uma base de entressola preta, o design desses tênis é complementado visualmente com detalhes salpicados em preto e branco por todo o calçado, simbolizando a intensidade e o movimento característicos de Zion.

Além disso, outro detalhe distintivo é o logotipo da ZION destacado em verde lima na parte de trás do tênis, que injeta uma alta dose de energia ao design geral. A sola em turquesa adiciona outro nível aos tênis, deixando uma marca indelével tanto dentro como fora da quadra.

No entanto, as Jordan Zion 3 “Shock The World” estarão disponíveis a partir de 18 de abril no site da Nike.com e em lojas físicas selecionadas por um preço de US$150.