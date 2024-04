Marvel e DC Comics se fundem no cosplay perfeito de Venom e Poison Ivy

No mundo do Fan Art e do Cosplay, os crossovers são um fenômeno inevitável, onde a imaginação do próprio artista define os limites para as obras criadas, nas quais é possível misturar personagens, franquias e universos que alguém consideraria impossível misturar. Como acontece agora com esta sessão imperdível que funde Marvel com DC Comics, através da Poison Ivy do universo do Batman com Venom, um dos inimigos mais letais do Spider-Man.

Como já é costume com este tipo de publicações, começaremos com os dados essenciais sobre cada personagem, para então dar lugar à obra do artista em questão. Tudo isso com o objetivo de que a obra que observamos possa ser apreciada em sua verdadeira dimensão para reconhecer o esforço do autor destas imagens fascinantes.

Max | Harley Quinn

Venom talvez seja um personagem muito conhecido por qualquer fã casual do Homem-Aranha e das histórias em quadrinhos da Marvel. Mas com Poison Ivy, a história pode ser diferente, já que sua presença nos filmes do Cavaleiro das Trevas não foi exatamente popular, ao contrário de sua aparição em videogames e séries animadas, que tem sido irregular e não tão memorável, pelo menos não tanto quanto no caso de Harley Quinn.

De onde surgiram Venom e Poison Ivy: eles têm muito em comum

Poison Ivy, conhecida em grande parte da América Latina como Hera Venenosa e Venom são dois dos vilões mais icônicos dos universos da DC Comics e Marvel, respectivamente. Poucos sabem ou têm em mente, mas ambos personagens compartilham uma característica chave: uma relação de simbiose que lhes confere poderes extraordinários.

Por um lado, temos Poison Ivy, o alter ego de Pamela Isley, que é, em termos gerais, uma eco-terrorista obcecada em proteger o meio ambiente. Sua simbiose com uma toxina vegetal lhe confere força sobre-humana, controle sobre as plantas e imunidade a todos os tipos de venenos.

Venom Venom

Enquanto, no outro extremo, temos o Venom, um simbionte alienígena que se fundiu com o jornalista Eddie Brock, que inicialmente odeia Peter Parker. Venom dá a Brock força sobre-humana, habilidades de escalada e uma rede de teias que imita os poderes do Homem-Aranha.

O que chama a atenção aqui é que os comportamentos de ambos são muito diferentes entre si. A dama é fria, calculista, impiedosa e muito focada em seus objetivos. Enquanto Venom é errático, louco, delirante e extremamente violento.

Venom e Poison Ivy se misturam em um cosplay perturbador

A artista de cosplay conhecida no Instagram como Ann-Sofie ou @dracariaana, tem uma obra peculiar onde sim, as fantasias são um elemento em seu catálogo de peças, mas há uma fixação especial no uso de maquiagem e próteses que dão volume e tons peculiares a cada homenagem.

As suas cerca de 300 publicações ajudaram a criar uma base seleta de 73 mil seguidores de todos os tipos, pois nas suas sessões de fotos vemos personagens de todos os tipos, desde El Grinch até outros mais reconhecíveis da DC Comics e Marvel:

Nesta sessão que mistura Venom com Poison Ivy, a artista descreve parte do processo em que uma metade emula a dama da DC, enquanto a outra metade do rosto nos mostra Eddie Brock.

O resultado é tão impressionante quanto perturbador, mas definitivamente vale a pena admirar, principalmente pela ausência de grandes retoques digitais. É um cosplay da velha guarda.