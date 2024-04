Gohan tem uma transformação oficial de Super Saiyajin 3 em Dragon Ball Z que poucos viram

Temos que ser sinceros: esteticamente nada supera a transformação do Super Saiyajin 3 em Dragon Ball Z. É uma pena que consuma tanta energia e que guerreiros como Gohan e Vegeta nunca tenham recorrido a usá-la precisamente por essa característica.

No cânone da série, apenas Goku e Gotenks (fusão entre Goten e Trunks) realizaram a transformação do Super Saiyajin 3. No entanto, em produtos oficiais de Dragon Ball, existem imagens de Gohan Super Saiyajin 3 que poucos viram.

A transformação de Gohan em Super Saiyajin 3 ocorre em Dragon Ball Heroes, Dokkan Battle e Dragon Ball Arcade. Como vocês já devem saber, esses títulos são oficiais por fazerem parte da franquia, mas não são canônicos porque o jovem saiyajin não alcança esse nível no mangá ou anime de Akira Toriyama.

O Gohan Super Saiyajin 3 é brutal. Cada um dos elementos que vimos pela primeira vez na transformação de Goku estão presentes na execução de seu filho mais velho.

Nas ilustrações brutais, Gohan aparece na sua adolescência com o traje desenhado por Piccolo para a luta contra Cell. Nas imagens estão todos os detalhes da transformação.

Cabelo amarelo até a cintura, testa franzida pela quantidade de poder acumulado e faíscas de eletricidade ao redor de sua aura. Seria pouco provável ver Gohan alcançando esse nível.

As novas aventuras de Dragon Ball Super, tanto no anime quanto no mangá, estão desenvolvendo um Gohan completamente distante do Super Saiyajin.

Gohan SS3 Dragon Ball Arcade DBZ

É melhor do que o Modo Besta de Gohan?

Na mais recente edição de Dragon Ball Super no mangá, há uma nova transformação de Gohan. Chama-se Modo Besta e é simplesmente brutal.

O nível de luta alcançado pelo jovem guerreiro o coloca no mesmo patamar que seu pai e Vegeta, depois de anos ficando para trás. Acreditamos que essa transformação, que faz parte do cânone, rivaliza com o Super Saiyajin 3, mas queremos que vocês determinem quem vence. Deixamos as imagens.

Gohan Beast DBZ