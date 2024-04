Akira Toriyama tirou um dos melhores vilões de Dragon Ball Z de seus pesadelos

A imaginação é a melhor arma de um criador de histórias. Akira Toriyama não é exceção, pois construiu cada um dos personagens de Dragon Ball com base nas experiências que teve quando era criança e em todas as que continuaram acontecendo enquanto fazia a transição da adolescência para a idade adulta.

Os guias de Akira Toriyama, espalhadas por todo o Japão, contam muitos detalhes sobre as coisas que o inspiraram a criar os vilões. Um em particular, o que consideramos o melhor de todos os tempos em Dragon Ball, apareceu em seus pesadelos.

Trata-se de Freezer, um vilão que se parece exatamente como o vemos na série, pois é assim que ele aparecia nos pesadelos do sensei. Akira Toriyama menciona em uma entrevista mencionada pelo Espinof, que a aparência alienígena e a aura de poder do vilão eram visões dos pesadelos que ele tinha quando era criança.

A partir desta característica, começou a criar o personagem e, a partir daí, vieram os demais elementos, como a personalidade, que, como mencionamos em outras resenhas, foi baseada nos "tubarões imobiliários".

Freezer (Dragon Ball Z) Foto: Toei

Akira Toriyama disse que teve a ideia do Freeza como personagem para Dragon Ball desde o final dos anos 80. Naquela época, ele pensou que um vilão deveria ser inspirado nos corretores imobiliários do Japão daquela época, que eram considerados "a pior classe de pessoas" por sua ganância e crueldade.

Depois vem o tema das transformações, que, como sabemos, também são inspiradas no negócio bancário, especificamente nos cartões de crédito. As novas formas do Imperador do Universo são baseadas nas classificações Clássico, Ouro e Black que as instituições financeiras usam para segmentar as classes de seus clientes.