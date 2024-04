O Swoosh e o ‘Alien’ se unem: os novos Nike GT Hustle 2 x Victor Wembanyama

Recentemente, Victor Wembanyama tem se destacado como um prodígio no mundo do basquete. Com uma altura de 2 metros e 21 centímetros, este jovem de 20 anos foi apelidado de “Alien” pelo próprio LeBron James devido às suas habilidades fora deste mundo, combinando seu grande tamanho, habilidade e agilidade. Além das quadras, sua carreira deu um salto significativo quando ele se associou à Nike, marca de calçados com a qual ele agora apresenta seus novos Nike GT Hustle 2.

Trata-se de um design que presta homenagem ao talento sobrenatural do também apelidado Wemby, inspirando-se no cosmos para transmitir sua influência no mundo do esporte.

Assim são os novos Nike GT Hustle 2 x Victor Wembanyama

O design das GT Hustle 2 x Victor Wembanyama incorpora elementos galácticos e nuances verdes, simbolizando o impacto fenomenal do jogador de basquete. Além disso, a estética do calçado encapsula quase literalmente o conceito alienígena de Wembanyama em quadra.

Assim, equipados com características técnicas de ponta, como amortecimento central e a unidade Air Zoom, estes tênis prometem suporte máximo em cada fase do jogo. Sua durabilidade e tração são reforçadas pela sola exterior XDR.

O que distingue ainda mais este calçado exclusivo são as frases “Be Unique” e “Every Day”, iluminadas numa sola que brilha no escuro, refletindo a filosofia pessoal de Victor Wembanyama, um convite para que os jovens jogadores e fãs incorporem seu próprio "alien" interno em seu estilo de tênis.

Assim, com o lançamento previsto para a próxima sexta-feira, 3 de maio através do site da Nike.com, as Nike GT Hustle 2 x Victor Wembanyama prometem homenagear a já lendária carreira do jogador nascido em Le Chesnay, França, além de proporcionar um excelente desempenho com toques galácticos.