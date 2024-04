Dragon Ball: como seria Bulma se ela tivesse sido uma guerreira das artes marciais

Todos conhecemos a Bulma e reconhecemos seu valor nas aventuras de Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Desde que é adolescente, ela tem uma capacidade surpreendente de fabricar dispositivos tecnológicos avançados que são vitais para os Guerreiros Z. Sem ela, a tarefa de encontrar as Esferas do Dragão teria sido praticamente impossível.

No entanto, na resenha de hoje, vamos mostrar uma versão de Bulma que talvez nunca tenham visto, porque não faz parte do cânone da série.

Trata-se de uma Bulma que, em vez de ser uma cientista, decidiu ser uma guerreira das artes marciais. Esta versão da diretora da Corporação Cápsula até foi discípula do Mestre Kame, já que veste os mesmos trajes que vimos em Goku, Krilin e Yamcha quando se inscreveram na Escola Tartaruga, localizada na Casa do Kame.

Esta ilustração magistral pertence ao renomado ilustrador chileno Salvamakoto. O designer teve a criatividade de desenhar a Bulma com o mesmo traje vermelho dos estudantes do Mestre Kame.

Os comentários na imagem de Salvamakoto são um exemplo do alcance que suas obras têm. A usuária do Instagram, Nerea Sarmiento, fez uma descrição brilhante do significado de Bulma para Akira Toriyama e para os fãs de Dragon Ball, que não queremos deixar passar.

Akira Toriyama estava apaixonado por Bulma, por isso adorava desenhá-la com muitas roupas diferentes e estilos, além de dedicar um encerramento com suas belas ilustrações e essa música em Dragon Ball. Bulma é um ótimo personagem, a primeira amizade que o pequeno Son Goku encontrou e criadora do radar das esferas. Grande Bulma. Nós te amamos, Akira, obrigado por criar tudo o que criou.

Está mais do que comprovado que não é preciso lançar um golpe ou alcançar uma transformação brutal para se tornar um personagem que conquiste o coração dos fãs em Dragon Ball. Bulma é a melhor evidência para demonstrar essa afirmação.