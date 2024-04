A verdade oculta por trás da destruição em massa durante as batalhas de Dragon Ball

Vamos fazer uma retrospectiva dos últimos arcos da primeira parte de Dragon Ball, a do Budokai Tenkaichi (Torneio de Artes Marciais). As batalhas de Goku contra Ten Shin Han e Piccolo foram tão brutais quanto destrutivas para os cenários. E isso, como explicou Akira Toriyama em vida, tinha uma razão de ser.

A situação se estendeu para Dragon Ball Z e, é claro, para Dragon Ball Super. Quanto maior a força, maior o nível de destruição. Vamos lembrar que no arco de Freeza, a batalha entre Goku e o Imperador do Universo resultou na destruição do planeta Namekusei (ou Namek).

O nível de força escalou tanto que até deidades como os Supremos Kaiosamas ou o próprio Deus da Destruição ficaram alarmados com a possibilidade de os Guerreiros Z destruírem seus planetas em uma intensa e desmedida batalha de poder.

Por que isso acontecia em Dragon Ball? O próprio Akira Toriyama explica

De acordo com uma resenha do Vida Extra, Akira Toriyama e seus desenhistas destruíam tudo o mais rápido possível para ter que fazer menos detalhes nos desenhos.

"A verdade é que desenhar os cenários é bastante difícil. E desenhar uma cidade é realmente difícil... Todo mundo está se tornando mais forte e lutando, então é preciso destruir a cidade, certo? Por isso, quando desenho a cidade, já estou planejando como destruí-la. Se eu sei como destruí-la, então consigo desenhá-la", diz o gênio criador de Dragon Ball.

"Se os meus assistentes demoram muito, então tenho que desenhar eu mesmo, por isso estou ansioso para terminar o mais rápido possível (risos). No caso da Capital Central, eu a destruo na terceira cena. Eu já tinha planos para destruir a cidade ou o fundo que nos dava muito trabalho. O cenário do Grande Torneio de Artes Marciais também dá muito trabalho", diz Akira Toriyama.

Toei Templo de DBZ

“De qualquer forma, as coisas sempre foram assim. Se meus assistentes dizem que pintar o cabelo do Goku de preto dá muito trabalho, então o transformamos em seu super saiyajin, que é loiro... Bem, foi impactante e no final deu certo, eu acho”, concluiu o sensei.