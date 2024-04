Vegeta parece imponente neste live action de Dragon Ball Z feito pela inteligência artificial

Um live action de Dragon Ball Z é o sonho de todos os fãs da obra de Akira Toriyama. Tivemos uma experiência terrível com Dragon Ball Evolution que queremos esquecer com um filme que valha a pena, mas até agora não chegou, nem mostra evidências de que será realizado.

Entretanto, a inteligência artificial aparece para nos oferecer um vislumbre do que poderia ser uma adaptação live action de Dragon Ball Z, no arco de Cell e os Androides.

A pessoa do Universo.Midjourney posta em sua conta do Instagram uma ilustração brutal do Vegeta feita pela inteligência artificial.

Esta versão do príncipe dos saiyajins se encontra no ponto perfeito entre o personagem do anime da Toei Animation e o que seria em um live action de Dragon Ball Z. A postagem do Instagram detalha que fizeram essa ilustração com a inteligência artificial da MidJourney e a melhoraram com o DALL-E.

Os detalhes da ilustração são realmente magistrais. É o mesmo Vegeta musculoso que sai da Sala do Tempo e vai lutar contra a segunda forma de Cell, que já absorveu o Número 17.

Vegeta é um dos muitos personagens que estreiam em Dragon Ball Z. Sua transição foi a mais brutal de todas: primeiro criaram uma fase de rivalidade, que se transformou em respeito, para depois terminar com um carinho inegável.

Na verdade, o ponto mais intenso dessa relação entre Vegeta e Goku (e toda a Família Z) foi no último arco de Dragon Ball Z, onde Vegeta tem um surto de seu passado e deixa-se dominar por Babidi, a fim de se transformar nesse ser sem sentimentos e lutar com todas as suas forças contra seu eterno rival.

Vegeta tem três redenções em Dragon Ball: a primeira é antes de morrer, depois de sofrer uma brutal surra de Freezer, a segunda é quando morre para salvar seu filho, lutando contra Majin Buu, e a terceira, no mesmo arco de Z, quando vê Goku lutando contra Kid Buu e o encoraja.

O fato de tudo isso ter acontecido é uma prova da mente brilhante que Akira Toriyama tinha.