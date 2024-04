Vegeta não iria durar tanto na história de Dragon Ball Z

Vegeta é um dos personagens principais e mais populares de Dragon Ball Z. Inicialmente apresentado como um antagonista, Vegeta é um príncipe saiyajin orgulhoso e poderoso que chega à Terra para descobrir mais sobre as esferas do dragão, das quais ouviu falar através de Raditz. No entanto, ele passou por um profundo desenvolvimento e redenção, tornando-se um dos aliados mais valiosos de Goku e os outros guerreiros Z na luta contra poderosos inimigos.

Conhecido por seu caráter obstinado e seu desejo constante de superar Goku em poder, Vegeta é um dos personagens mais icônicos e queridos da franquia "Dragon Ball Z". Mas poderia não ter sido assim.

Vegeta tinha data de validade

Vegeta fez sua primeira aparição no episódio 204 do mangá de Akira Toriyama como um príncipe arrogante cujo único interesse era descobrir mais sobre o misterioso poder das esferas do dragão (e, claro, enfrentar Goku). Inicialmente, Toriyama tinha a intenção de que Vegeta fosse outro vilão passageiro como Nappa ou Raditz, que apareceria por um tempo antes de ceder o protagonismo para Freeza, o verdadeiro vilão da saga.

No entanto, os planos de Toriyama foram frustrados quando as primeiras pesquisas de popularidade começaram a chegar à editora Shueisha, e descobriu-se que Vegeta estava cativando os leitores, até superando Goku em popularidade.

"Eu achava difícil acreditar que um cara com esse penteado pudesse ser tão popular. E muito menos que recebesse mais votos do que o Goku nas pesquisas", chegou a dizer o mangaka.

Os fãs clamavam por mais de Vegeta, que estava se tornando cada vez mais popular e os leitores queriam que ele continuasse na história, apesar de Toriyama detestar escrever seus diálogos. Vegeta era arrogante e orgulhoso, e tudo o que dizia era negativo... O que acabou sendo bastante divertido de escrever.

Toriyama finalmente descobriu o apelo do personagem e até lhe deu um tom mais suave graças ao seu romance com Bulma, passando a apreciar cada vez mais o príncipe Saiyajin e dando-lhe muito mais importância nas tramas.

Se Toriyama tinha a intenção de eliminar Vegeta da trama, realmente não podemos saber. Mas o resto é história e no final Vegeta se tornou outro pilar fundamental de ‘Dragon Ball Z’ ao lado de Goku. Nada mal para um personagem que inicialmente estava destinado a ser efêmero.