Dragon Ball Z: o mistério de por que o Super Saiyajin faz o cabelo crescer tanto é revelado

O cabelo do Super Saiyajin 3 é um dos mistérios não resolvidos de Dragon Ball Z. Ninguém nunca explica por que esse fenômeno ocorre durante as transformações feitas por Goku e Gotenks, fusão entre Goten e Trunks, no último arco desta parte do anime.

É brutal e ninguém está reclamando da transformação em si. Infelizmente, não é tão utilizada pelos Guerreiros Z, pois consome muita energia e isso se torna um fator negativo para o saiyajin que a executa.

Qual a razão do cabelo exageradamente longo do Super Saiyajin 3? Em primeiro lugar, Akira Toriyama não forneceu uma explicação sobre esse fenômeno. Pelo menos, ainda não foi publicada e talvez apareça mais tarde em suas memórias. Então, vamos fazer um resumo de acordo com nossa opinião e algumas resenhas que encontramos de outros especialistas do Código Espagueti e do Comic Book.

Goku Super Saiyajin 3

Porque o Super Saiyajin 3 tem o cabelo tão comprido?

A primeira coisa que pensamos é que se trata de uma surpreendente manifestação de poder. Lembrem-se de que com o Super Saiyajin 1 e 2, o cabelo dos guerreiros se levanta. Então, no três, parece mais como uma demonstração de que o nível de energia é tão intenso que o cabelo cresce de forma exagerada.

Neste mesmo sentido, diz-se que o cabelo comprido atua como um condutor para dissipar o calor e a energia, evitando que danifiquem o usuário.

A terceira possível razão seria que há uma influência do Ozaru nesta transformação. A pelagem correspondente ao macaco gigante poderia se concentrar nessa quantidade de cabelo para o Super Saiyajin 3.

Super Saiyajin 3

Enquanto o quarto motivo poderia ser que o cabelo comprido faz parte do design estético das transformações criadas por Akira Toriyama, quando ele projetava personagens. Em muitas culturas, o cabelo comprido está associado à sabedoria, força e espiritualidade. Nesse sentido, o crescimento do cabelo poderia simbolizar a conexão do Saiyajin com seu ser interior e seu potencial ilimitado.