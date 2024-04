Da floresta para o campo: Giannis Antetokounmpo e a Nike apresentam as Zoom Freak 5 “Welcome To Camp”

Giannis Antetokounmpo, apelidado de “The Greek Freak”, tem brilhado nas quadras da NBA desde 2013. O nativo da Grécia faz parte do elenco do Milwaukee Bucks, onde se destaca por sua velocidade e versatilidade. Além disso, desde 2017 ele tem uma colaboração frutífera com a Nike, marca com a qual assinou um contrato de patrocínio de longo prazo. Assim, sua primeira linha de tênis foram as Zoom Freak 1, aclamadas pelo público e modernizadas a cada ano com novos elementos e cores. Este ano não será exceção, já que a série Nike Zoom Freak 5 lançará um novo capítulo em sua coleção: as “Welcome To Camp”.

É um modelo inspirado na energia e personalidade do jogador de basquete, integrando cores intensas e um visual que nos lembra o camuflado. O seu lançamento oficial? Nós te contamos aqui.

Giannis Antetokounmpo NBA (Charles Rex Arbogast/AP)

Um olhar para as Zoom Freak 5 "Welcome To Camp"

Como podemos ver nas fotografias oficiais, os novos Nike Zoom Freak 5 "Welcome To Camp" destacam-se pela sua base em tons de cinza, que serve como o cenário ideal para contrastar com os verdes e amarelos, e um efeito de gotejamento que adiciona dinamismo à silhueta.

Fabricados para atender às necessidades de desempenho e estilo dos atletas mais jovens, esses tênis combinam funcionalidade com uma estética marcante de padrão camuflado, como é a marca de Antetokounmpo.

Complementadas por um Swoosh laranja que emerge do design de camuflagem, esses tênis apresentam uma sola de borracha multicolorida, juntamente com uma entressola creme e Swooshes em dourado e azul-marinho, que se somam à paleta de cores inspirada no estilo "Undefeated". Além disso, detalhes como a malha cinza e o couro na parte superior, adornados com respingos verdes, juntamente com a marca icônica de Giannis em verde nas linguetas e um logotipo verde nos calcanhares, completam sua apresentação.

No entanto, as Nike Zoom Freak 5 “Welcome To Camp” serão lançadas em tamanhos GS em 25 de maio por um valor de US$110 e estarão disponíveis nas lojas físicas e online da marca Swoosh.