Sailor Moon Eternal: tributo cosplay que nos deixa de queixo caído

Sem dúvida, Sailor Moon é uma daquelas franquias de mangá e anime que conseguiram perdurar ao longo das décadas, passando de geração em geração ao longo de mais de 30 anos, graças ao carisma de seus personagens e à solidez de sua história que se mantém como um referencial de seu subgênero até os dias de hoje. Portanto, como seria de esperar, temos toneladas de homenagens em formato de cosplay.

O exemplo que compartilhamos hoje na verdade se concentra em uma das encarnações mais relativamente recentes desta saga. Onde veremos uma especialista neste arte interpretar nossa heroína protagonista com o traje do icônico filme Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: O Filme, um clássico de alguns anos atrás disponível para ser apreciado na Netflix.

Sailor Moon Anime

Pela natureza do tributo, seria necessário abordar alguns detalhes históricos e de contexto em torno do filme que está sendo homenageado, a fim de desfrutar plenamente dele. Dessa forma, teremos as ferramentas necessárias para valorizar esta obra de arte.

Do que se trata Sailor Moon Eternal

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: O Filme é um longa-metragem composto por duas partes lançado originalmente em 2021, estrelado por Usagi Tsukino e as Sailor Scouts, adaptando o arco original "Sonho do Espectro Dourado" do anime e do próprio mangá criado por Naoko Takeuchi.

Mas para entender a importância de Sailor Moon Eternal, é preciso voltar para a década de 90, quando o anime de Sailor Moon se tornou um fenômeno global. Graças ao seu ritmo, história, design de personagens e à evolução de sua trama, que teve momentos marcantes, como esse arco adaptado em Eternal.

Sailor Moon - Netflix

A história se passa após a batalha contra Death Phantom na temporada 4 do anime clássico. Usagi e Mamoru Chiba (Darren, para a América Latina) estão desfrutando de seu romance, enquanto uma misteriosa força negra ameaça mergulhar o mundo em um sono eterno.

É assim que as duas partes do filme, tecnicamente, resumem a trama original do anime clássico e do mangá, nos presenteando com uma aventura emocionante cheia de ação, romance e novos personagens.

O legado de Sailor Moon Eternal é transmitido neste tributo de cosplay

Foi assim que chegamos à sessão compartilhada no Reddit pela artista de cosplay conhecida como Pippa Darling, onde vemos como ela recria minuciosamente o design do personagem aplicado no filme animado, mas aqui tudo adquire maior imponência por ser uma interpretação de carne e osso.

A primeira fotografia desta sessão pode não ser a mais impactante, mas basta dar uma breve olhada no resto da galeria para constatar que estamos diante de um dos tributos mais interessantes que vimos recentemente sobre essa saga:

No final, as fitas de Sailor Moon Eternal foram uma espécie de prêmio de consolação após o reboot do anime não continuar com a produção de episódios. Mas a qualidade da animação tem sido memorável.

Em junho de 2023, tivemos a sorte de assistir à estreia de Sailor Moon Cosmos, sequência desses filmes onde agora é adaptado o Arco Stars.

Como um acréscimo inesperado e tremendamente agradável, temos o detalhe desse ressurgimento de entusiasmo entre os membros da comunidade cosplay.