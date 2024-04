Rei de Star Wars e Serena de Sailor Moon se fundem neste poderoso cosplay

Uma bela modelo dos Estados Unidos consegue combinar as forças de duas galáxias completamente diferentes. Ela fez um cosplay no qual se fundem Rey de Star Wars e Serena de Sailor Moon.

Os dois personagens são completamente opostos, embora tenham as galáxias em comum. Os trajes e habilidades dos dois não estão relacionados de forma alguma, mas a modelo encontrou uma maneira de resgatar os melhores elementos de cada um e os incorporou nesta brilhante interpretação que nos chamou a atenção.

Lisa Mancini, identificada nas redes sociais como lisa.mancinerh, é responsável por dar vida a este personagem inédito, que nos presenteia com um crossover verdadeiramente inesperado, para nós.

A cosplayer tem 188 mil seguidores no Instagram, número que alcançou fazendo este tipo de combinações de personagens, que na maioria dos casos costumam ser com Serena de Sailor Moon e mais alguém do universo geek.

A esta interpretação que combina a força dos Jedi e das Sailor Scouts foi chamada de Reylor Moon. No traje, pode-se apreciar o típico traje de Rey, habitante de Jakku, um planeta muito semelhante a Tatooine, com detalhes azuis do traje da guerreira da Lua de Sailor Moon.

Além disso, combine as luvas de couro vermelho e o penteado loiro de Serena com um sabre de luz dos guerreiros Jedi, um toque que se torna a cereja do bolo para esta interpretação.

Não há vilão que possa derrotar uma super-heroína assim. A combinação dessas duas guerreiras deixaria qualquer malvado congelado, seja ele um representante do império, dos Siths ou da Black Lady, que é a vilã de Sailor Moon.

Como seria essa combinação de personagens se eles se encontrassem em aventuras que se tornassem cânon? Quem vocês colocariam como vilão?