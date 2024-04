O Grande Saiyaman foi uma crítica de Akira Toriyama à cultura moderna do Japão

O Grande Saiyaman é um personagem que estreou no arco de Majin Buu, o último de Dragon Ball Z, em 1993. E sem percebermos, a criação deste alter ego de Gohan foi uma espécie de crítica de Akira Toriyama à cultura moderna do Japão, mostrando o quão à frente de seu tempo ele estava.

O site oficial de Dragon Ball publica uma entrevista com o psicólogo Timothy Takemoto, nascido em Londres, mas de pais japoneses. Ele estudou em Edimburgo e se mudou para o país de origem de seus pais aos 24 anos. Sua especialidade é a psicologia cultural.

Ele tem estado pesquisando a cultura japonesa sob a perspectiva da religião, cultura, filosofia e mais. Seus principais temas de pesquisa incluem a subcultura (mangá, anime, etc.), turismo, administração e artes marciais.

Grande Saiyaman Gohan

Com base em seu conhecimento social, Takemoto analisa o Grande Saiyaman e encontra que ele é a representação das pessoas modernas no Japão. A terra do Sol Nascente sempre teve uma cultura muito marcada ao longo dos séculos.

No entanto, com a globalização, os costumes foram mudando, a ponto de considerarem que os japoneses deixaram de ser tão orientais, dando lugar à sua ocidentalização (se nos permitirem o termo). Akira Toriyama representa isso desde 1993 com o Grande Saiyaman, que é uma espécie de paródia de tudo o que não é um herói de Dragon Ball.

"O traje e o comportamento do Grande Saiyaman têm elementos japoneses e ocidentais. Isso é muito semelhante à sociedade japonesa moderna, onde há uma mistura de elementos japoneses e ocidentais", diz o professor Takemoto, de acordo com o site oficial de Dragon Ball.

Grande Saiyaman Anime

Numa extensa explicação, Takemoto diferencia entre o que são os heróis de Dragon Ball e os do ocidente. Para os heróis da DC ou Marvel, por exemplo, não existe um ponto médio, exceto algumas exceções: ou são parte da equipe do bem ou são vilões.

Mas no caso de Dragon Ball, é quase uma constante ver como os inimigos, que em sua apresentação são a própria encarnação do mal, se tornam parte dos Guerreiros Z. Aconteceu com Yamcha (Ladrão), Ten Shin Han, Chaoz, Piccolo, Vegeta, Majin Buu e até com Dábura, que é o diabo.

"O professor Takemoto aponta que nos mangás japoneses frequentemente não há uma distinção clara entre o bem e o mal, em vez disso, parece que todos os personagens têm algo em comum, quase como se fossem parte de uma família."

Grande Saiyaman

"O Grande Saiyaman se esconde, mas também tem um lado chamativo onde grita coisas como 'O GRANDE SAIYAMAN!!!' enquanto faz uma pose especial. A transformação oculta parece ocidental (...) Como ele se transforma através de um relógio especial é uma característica muito ocidental. Na filosofia moderna ocidental, diz-se que há uma duplicação do eu, e que a forma de assegurar a identidade desse eu duplicado é através da linguagem falada", acrescentou.

“Na série Dragon Ball, o Grande Saiyaman é retratado como um personagem um tanto cômico. No entanto, parece-me que essa representação satiriza os japoneses modernos que adotaram muitas características ocidentais e, portanto, estão perdendo sua imagem original de si mesmos”, concluiu o psicólogo.