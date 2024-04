Nowa`s Cantina: o bar de Star Wars que fará você se sentir dentro da aventura galáctica

Pablo nos informa que contrataram a melhor especialista em iluminação no Chile. A ideia é fazer com que as pessoas sintam que estão tomando uma bebida em um bar de uma galáxia muito, muito distante, e que ao sair não estarão em Santiago do Chile, mas sim em outro planeta ou talvez com um grande deserto lá fora. "Esse efeito de perder a noção do lugar ou até do tempo costuma acontecer em cassinos ou cinemas, nós quisemos alcançá-lo transportando-os para a saga de Star Wars e conseguimos", ele nos diz.

Nowa`s Cantina

Uma experiência de outra galáxia

O significado de "experiência de parque" é complementado com ainda mais detalhes. A neblina que aparece de vez em quando, a música temática e também a presença de personagens. "A Disney nos pediu para termos nossos próprios personagens, por isso os cosplayers que trabalham no bar estão personificando personagens baseados nas raças da saga, mas nenhum que você tenha visto nos filmes", esclarece Fuentes. No entanto, nos deparamos com a Princesa Leia, Boba Fett e outros. A razão? Cosplayers que vão como clientes personificando seus personagens favoritos de Star Wars e que têm descontos por ajudar a contribuir com o ambiente do local. Em resumo: são amigos do Nowa's Cantina.

Cada detalhe do bar, até mesmo seus banheiros, faz referência a Star Wars. Eles até têm uma loja de produtos oficiais, aprovada pela Disney, onde vendem colecionáveis e objetos licenciados da saga. "Tudo foi discutido para que nossa operação fosse autorizada", lembra-nos Pablo.