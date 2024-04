A perturbadora história da esposa de Chaoz em Dragon Ball: ele se casou com uma boneca

Dragon Ball: Uma grande aventura mística conta uma história inédita para a franquia de Akira Toriyama: a de Chaoz como o governante de um império. Este filme, disponível nas novas adições do Prime Video, foca em dar muito mais destaque ao desenvolvimento dos personagens que rodeiam o mestre Tsuru. E é aí que aparece Ran-Ran.

É uma boneca de porcelana e tem a mesma aparência do Chaoz, mas em uma versão feminina. A diferença é que Ran Ran é de fato uma boneca, não apenas uma aparência como no caso do melhor amigo de Ten Shin Han.

As aventuras de Dragon Ball: Uma grande aventura mística se concentram em encontrar Ran Ran, que foi roubada pelo mestre Tsuru e seus então discípulos, Tao Pai Pai (que é seu irmão) e Ten, que agia como uma espécie de agente duplo, pois era amigo de Chaoz, mas respondia às forças do mal.

A Ran Ran é considerada a esposa de Chaoz porque quando o mostram em seu trono de imperador, há uma cadeira ao lado, que costuma ser o assento das esposas dos governantes. Esse é o lugar da boneca.

Ran Ran Dragon Ball Anime

A verdade de tudo é que Tsuru sequestra a boneca e se faz passar por estar a serviço do imperador Chaoz. Então, ele propõe que a única solução para encontrá-la é reunir as Esferas do Dragão.

Se Chaoz permitir, então designe todo o seu exército para encontrá-las e assim pedir o desejo a Shenlong de trazê-la de volta.

A grande maioria dos personagens de Dragon Ball está presente neste filme, mas em alguns casos desempenham outro papel, como é o caso do Capitão Blue da Patrulha Vermelha, que neste filme é um fiel súdito do Reino de Chaoz e é um dos bons.

Goku, Krilin, Mestre Kame, Yamcha e até Bulma fazem parte do Torneio de Artes Marciais organizado pelo império de Chaoz. Até Arale aparece em uma cena.

Ran Ran Dragon Ball Toei

No final, Ran Ran aparece e a paz retorna ao reino do imperador Chaoz, uma figura que não é muito comum no personagem, que nas histórias canônicas tem outra participação.

"Ao contrário dos dois filmes anteriores de Dragon Ball, Mystical Adventure não apresenta nenhum personagem original, mas adapta personagens dos arcos Red Ribbon e 22º Tenkaichi Budokai do mangá para a história original do filme", diz a descrição do Prime Video, em relação a este filme, para deixar claro que o que acontece aqui não faz parte do cânone de Akira Toriyama.