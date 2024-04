Naruto x Darkstalkers torna-se real com este cosplay brutal de Hinata e Morrigan

No mundo do cosplay, as fusões ou crossovers de personagens que não têm a menor relação entre si são comuns. Mas as possibilidades de combinações são tão infinitas que é quase impossível imaginar que possa haver alguma mistura que alguém não tenha tentado pelo menos uma vez. Como é o caso que compartilhamos hoje, onde o mundo de Naruto se fundiu com o de Darkstalkers.

Recentemente vimos como as próprias Tsunade e Sakura da saga de Naruto foram as protagonistas de um crossover brutal, onde ambas as garotas se fundiram em uma só para dar lugar a uma sessão de fotos encantadora que estimula a imaginação de todos.

Mas o que acontece quando você leva essa fusão entre duas propriedades que não têm a mínima relação entre si, como a obra de Masashi Kishimoto e uma saga lendária de videogames da Capcom, muito querida pelos jogadores da velha guarda, mas não tão conhecida entre as novas gerações.

Amanda Welp, uma querida artista anglo-saxônica da comunidade cosplay, nos presenteou com uma resposta muito gráfica a essa fusão.

Assim Morrigan de Darkstalkers fica ao se fundir com Hinata de Naruto: este cosplay é imperdível

Vamos começar pelo básico sobre a dama em questão. Amanda Welp, para aqueles que não a conhecem, é uma artista americana que cativou milhares de fãs com suas incríveis caracterizações no formato de cosplay. Impulsionada por sua paixão por anime e videogames, a garota teve uma ideia brilhante que lhe gerou bons dividendos.

Por um lado, Amanda construiu uma forte comunidade de seguidores na plataforma do Instagram, onde possui mais de 366 mil usuários que acompanham de perto cada postagem que ela faz. Mas o segredo do seu sucesso como criadora de conteúdo vem da sua página do OnlyFans.

Foi assim que Amanda Welp criou essa matriz de fluxo muito lucrativa em termos de geração de seguidores. Onde seu conteúdo mais amigável como artista de cosplay é compartilhado através da rede social Meta.

Mas cada uma dessas sessões tem uma versão explícita e sem censura disponível apenas por meio de uma assinatura no OnlyFans, com um custo mensal de US$9,99. Foi assim que o que começou como um hobby rapidamente se transformou em uma carreira altamente remunerada.

Graças a isso, a garota teve a oportunidade de criar o conteúdo que desejava, executando algumas ideias fora de qualquer parâmetro normal. Como a sessão que compartilhamos aqui hoje. Onde a inocente Hinata de Naruto se funde com a sensual Morrigan de Darkstalkers:

Amanda Welp demonstra até onde pode chegar uma profissional absoluta do cosplay

Amanda, como podemos ver na galeria pública da sua conta do Instagram, destaca-se pela sua versatilidade, interpretando personagens de vários géneros, desde princesas da Disney até heroínas de ação ou protagonistas de videojogos.

A sua dedicação aos detalhes e precisão na elaboração dos seus trajes tornaram-na numa referência na comunidade de cosplay. Ao mesmo tempo, a sua conta no OnlyFans tornou-se um objeto mítico de culto.

Sob essa perspectiva, poderíamos dizer que Amanda Welp é uma inspiração para muitas artistas na comunidade dedicada a esta arte complexa e exigente.