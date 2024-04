LaMelo Ball celebra o Los Angeles Sparks com o novo design dos PUMA MB.03

O jogador de basquete LaMelo Ball é um ícone nas quadras e na moda esportiva. Desde sua estreia na NBA, seu nome ecoa nas quadras, sendo nomeado Calouro do Ano da National Basketball Association em 2021 e selecionado para o All-Star da NBA na temporada seguinte. Mas um pouco antes desses marcos, o jogador do Charlotte Hornets se tornou embaixador da Puma, marca de calçados com a qual tem colaborado de forma frutífera há quatro anos. O nativo da Califórnia tem estado ativamente envolvido na criação e promoção de novos tênis com um estilo muito pessoal, e agora não é exceção.

A razão? LaMelo, juntamente com a marca do felino, anunciaram os novos PUMA MB.03 "Sparks", inspirados no Los Angeles Sparks, equipe da WNBA que pertence precisamente à cidade natal do jogador.

Jogadoras comemorando a vitória NBA (Ashley Landis/AP)

Um olhar para as PUMA MB.03 "Sparks"

Está claro que os encontros entre a NBA e a WNBA são mais do que emocionantes para os fãs de basquetebol. Por isso, esta homenagem ao Los Angeles Sparks com os mais recentes PUMA MB.03 marca um novo marco para ambas as ligas.

Assim, esta nova silhueta apresenta uma combinação impecável de cores em roxo e dourado, emblema da equipe liderada por Curt Miller. Além disso, possui toques de laranja que adicionam um distintivo único ao design e uma sola de borracha roxa, evocando o espírito e a estética da equipe feminina.

Puma MB.03 “Sparks”



Preço: $125



A Puma adiciona uma nova e chamativa combinação de cores à linha de assinatura de LaMelo Ball. Inspirado pelo LA Sparks, o MB.03 tem uma base amarela com detalhes roxos e laranja. Se você precisa de novos tênis para jogar, estes são imperdíveis! pic.twitter.com/rkU4U2XxHW — CheB (@CheB_LLC) 3 de abril de 2024

Como era de esperar, esta edição especial incorpora o clássico logotipo de LaMelo em áreas estratégicas como a língua, calcanhar e sola, personalizando ainda mais o calçado, enquanto sua resistência é garantida pela tecnologia NITROFOAM da PUMA na entressola amarela, prometendo uma amortecimento bastante leve.

Programadas para ser lançadas em lojas online e físicas em 5 de abril, os PUMA MB.03 “Sparks” estarão disponíveis em tamanhos para toda a família a um preço estimado de US$125.