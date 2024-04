IA realiza a versão hiper-realista mais bonita que já vimos da Princesa Peach de Super Mario

A inteligência artificial nos deixa mais uma vez sem palavras, com uma brilhante ilustração hiper-realista da Princesa Peach. É, sem dúvida, a versão mais bonita que já vimos do personagem do Super Mario Bros, que conhecemos nos jogos da Nintendo.

Super Mario Bros. O Filme foi uma das grandes obras que o cinema nos deixou em 2023. Ainda não superamos o fato de não ter sido considerado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas como o melhor filme animado. Entre a variedade de personagens que conhecemos ao longo de décadas de diversão com videogames, a Princesa Peach é uma das mais destacadas.

É por isso que centenas (talvez milhares) de usuários criam ilustrações que vão desde Fan Arts até interpretações de cosplays, feitas por belas modelos de diferentes partes do mundo.

A que apresentamos nesta resenha, embora facilmente possa parecer o cosplay de um modelo, na realidade é uma ilustração digital feita por inteligência artificial. Uma pessoa recorreu ao aplicativo da Midjourney e descreveu as características da Princesa Peach, governante do Mushroom Kingdom, resultando nestas duas obras de arte que apresentamos a seguir.

Princesa Peach Inteligencia artificial Midjourney

A Princesa Peach está na moda entre os personagens da Nintendo. Recentemente tivemos a oportunidade de revisar seu próprio videogame, Princes Peach Show Time, e ficamos agradavelmente surpresos.

Achamos o jogo interessante e divertido, embora tenha sido fácil de jogar e achamos um pouco curto. No entanto, a variedade de trajes e habilidades da princesa nos fez gostar muito deste título. Damos a ele um 7/10.

Embora não seja o primeiro jogo da princesa, ainda o consideramos como uma primeira aventura, porque é como um renascimento da princesa: mais independente, mais forte, mais marcante como personagem. Mas comparando com jogos de sua categoria, como Kirby e a Terra Esquecida, sentimos que ainda “faltou” um pouco mais para o jogo se tornar líder da categoria. Não desanime: o jogo é lindo e muito divertido. Vamos te contar um pouco mais da sua história.