Estudantes universitários: recomendações de laptops e mochilas para levar seu PC para estudar

Enfrentar o dia a dia universitário é difícil: muita matéria para escrever, muitas horas na sala de aula. E em muitas instituições de ensino superior há um problema não tão pequeno: você tem aulas em salas diferentes. Por isso, nesta fase da educação formal, os notebooks (além da potência) devem ter características de transporte leves. Materiais leves, notebooks de pouco peso, etc.

A mochila torna-se um acessório chave, para transportar seu equipamento de forma segura, mas também confortável. Por isso, queremos apresentar algumas opções dessa combinação útil para o seu dia a dia.

Mochilas especiais para o seu notebook

A Xtrem, a marca líder em mochilas e acessórios, apresentou há algumas semanas sua nova coleção "A Outra Dimensão", com a qual se consolidou como a mochila oficial do Lollapalooza, o renomado evento musical e cultural.

Estilo e funcionalidade são a proposta da Xtrem com esta nova coleção que se destaca pela sua qualidade, conforto, cores e facilidade de limpeza. Esta coleção traz uma aposta diferenciadora em todas as suas mochilas, incluindo um bolso de segurança, forro interior de tecido reciclado, alças ergonômicas acolchoadas e até alguns modelos vêm com o loop de segurança que permite transportar seus objetos de valor com maior tranquilidade.

Xtrem

Como novidade, esta coleção traz uma mochila focada no mundo dos jogos, chamada GAMERPACK 4XT, projetada para os amantes de videogames, com compartimentos especiais para computadores, consoles e organizadores internos. Esta é uma ótima alternativa, por exemplo, para levar seu notebook para a universidade.

Qual equipamento é leve e potente?

Se você procura mobilidade, design, qualidade e otimização de tarefas, a Lenovo apresentou uma ampla gama de equipamentos Ideapad com características únicas orientadas para facilitar as tarefas do dia a dia. Desenhar, projetar, criar, trabalhar, jogar, aprender e navegar se tornam muito mais fáceis graças à tecnologia apresentada pela marca.

O Ideapad Slim 3 Gen 8 Core i3 é um equipamento que se destaca pelo chassi fino e leve de 17,9 mm, alto-falantes embutidos ao redor do teclado. Além disso, possui um processador Intel® Core™ que permite realizar facilmente várias tarefas ao mesmo tempo e oferece uma experiência de entretenimento extraordinária.

Lenovo Ideapad Slim 3 Gen 8 Core i5 12450H

Ideapad Slim 3 Gen 8 Core i5 12450H é um equipamento da Série H que oferece desempenho e performance com sua tela touch. É o complemento perfeito para o retorno às aulas universitárias, pois possui 16GB de RAM para todas as tarefas e 1TB de armazenamento para todo o conteúdo que você precisa. Também está disponível uma versão com 8GB de RAM e 512GB de armazenamento em disco de estado sólido.

O Ideapad Slim 5 Gen 8 Core i7 13620H também é um equipamento da série H com alto desempenho, performance, em um chassi de alumínio que oferece uma experiência premium. Sua tela é de 16" com formato 16:10 e favorece a organização visual e o conforto ao estudar.

E entre as propostas da Lenovo, o Ideapad 3 Gen 6 Ryzen 7 é uma excelente alternativa que combina excelente relação preço/qualidade, numa tela de 15.6" com teclado numérico incluído e 16GB de RAM. Este equipamento será um ótimo companheiro para os seus dias de estudo.

Tablets para levar para todo lugar

As necessidades dos usuários de tablets são diferentes e estão em constante evolução, de acordo com um estudo recente da Lenovo. Uma grande maioria dos usuários utiliza seus tablets como ferramentas para uma combinação de navegação na web, entretenimento, estudo e produtividade. É por isso que a marca oferece várias opções e, o melhor de tudo, alguns dispositivos incluem acessórios ideais para o estudo.

O Tab M9 com tela de 9 polegadas, vem com capa de folio e é uma excelente opção que não fica para trás em termos de desempenho. Com sua memória RAM de 4GB e armazenamento de 128GB, você poderá se concentrar em várias tarefas e aplicativos ao mesmo tempo.

Lenovo

Tab M10 Plus 3ª Geração de 10,6 polegadas, também inclui uma capa folio e caneta, tornando-se uma excelente opção para estudantes que precisam interagir com a tela e fazer anotações a partir do tablet.

Tab P11 2ª Geração com tela de 11,5 polegadas vem com teclado, capa e caneta incluídos. Este tablet foca em oferecer produtividade. Se você precisa de um dispositivo para navegar, revisar conteúdo e trabalhar ou estudar, esta é a alternativa correta.

Tab P12 com uma tela de 12,7″ vem com teclado, capa e caneta incluídos. Este tablet completo consolida a família P, com sua tela 12,7″ 3K você desfrutará de seu conteúdo favorito em alta resolução. Com o teclado e a caneta, a produtividade, conteúdo e mobilidade deste dispositivo serão grandes aliados para trabalhar e estudar.

É importante destacar também que o tablet Lenovo P12 inclui o serviço ADP One (proteção contra danos acidentais por 1 ano), que o protege contra danos acidentais, derramamentos, quedas e defeitos que o equipamento possa apresentar de fábrica.