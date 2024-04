40 anos de Dragon Ball: vejam a impressionante ilustração de Naho Ooishi

Dragon Ball completa 40 anos em 2024. A festa de aniversário será épica, pois os preparativos estão em andamento desde 2020, quando os mangakas mais renomados de todo o mundo começaram a ser convocados, aqueles que foram influenciados por Akira Toriyama.

Todos responderam sem hesitar nem por um instante. A ideia da revista Saikyo Jump, em colaboração (e com permissão) da Shueisha e da Shonen Jump, é recriar a capa de cada um dos 42 volumes de Dragon Ball, mas ilustrada pelos criadores dos mangás de maior sucesso dos últimos anos.

Foi assim que vimos os criadores de Kimetsu No Yaiba: Demon Slayer, Naruto, Jujutsu Kaisen, One Piece ou Death Note, recriando as capas icônicas de Dragon Ball, mas com seus próprios estilos.

Até o mês passado eram 32 de 42, e agora, na edição número 33 das capas incríveis de Dragon Ball com estilo de outros mangakas, é a vez de uma discípula direta de Akira Toriyama: Naho Ooishi, criadora de um dos spin-offs (não canônicos) mais famosos dos Guerreiros Z, Dragon Ball SD.

Todos nós já vimos essas ilustrações brutais dos personagens de Dragon Ball com diferenças nas escalas de suas cabeças em relação aos seus corpos. Dragon Ball SD, criada por Naho Ooishi, foi serializada na revista Saikyo Jump.

Dragon Ball SD é um remake do mangá Dragon Ball, com desenhos e textos direcionados para crianças muito pequenas. Era óbvio que lhe dariam um espaço, que também é merecido por ser uma das primeiras discípulas de Akira Toriyama.

Além de trabalhar com o próprio sensei, também trabalhou com Toyotaro. São conhecidos seus trabalhos em Dragon Ball: Episódio de Bardock e em Dragon Ball Heroes.

