Pura nostalgia da Nintendo com o seu Tetris 99 Maximus Cup da Princess Peach: Showtime!

Como foi aquela primeira vez em que descobriram o Tetris? Esta é uma pergunta mais íntima e definidora para aqueles de nós que passaram a infância crescendo ao lado dos videogames. A Nintendo sabe perfeitamente disso, ou pelo menos essa é a impressão que nos dá com o anúncio de seu primeiro Tetris 99 Maximus Cup para este ano de 2024, tendo como foco e tema o jogo da Princess Peach: Showtime!

Trata-se de uma mistura um tanto peculiar, mas que ajuda a combinar o melhor de dois mundos: o estilo lendário e a experiência da clássica saga do Tetris com os gráficos e animações da nova aventura derivada da saga de Super Mario Bros.

Aqui no FayerWayer, nossa equipe editorial teve a oportunidade de recentemente revisar o novo jogo para o Nintendo Switch, chegando à conclusão de que era um título muito divertido, embora estivesse faltando algo, um fator extra, para torná-lo um clássico imbatível:

Princess Peach Showtime

"Princess Peach: Showtime atende às expectativas: nos apresenta uma nova aventura da Princesa. Uma princesa independente e capaz de fazer o que quiser. Esperávamos mais? Já tínhamos uma ideia do que esperar, pelos teasers do jogo, sobre seu formato, mas ainda assim continuamos sonhando com um título de mundo aberto da Peach. Para seu formato, ficou aquém."

Agora, com esta fusão entre a princesa e um dos jogos mais divertidos e simples de todos os tempos, talvez finalmente tenhamos completo aquilo que faltava.

A Nintendo anunciou a Tetris 99 Maximus Cup com o tema Princess Peach: Showtime!

Após uma atualização de Tetris 99 no mês passado de março de 2024, a equipe da Nintendo anunciou que irá organizar uma nova Copa Maximus no jogo. Isso era algo que vinha sendo esperado praticamente há semanas, mas a reviravolta surpreendente aqui é que eles decidiram incluir a princesa Peach como o elemento temático central da copa.

Este evento terá como tema o jogo Princess Peach: Showtime! e decorrerá de 5 a 8 de abril do ano de 2024. Durante este período, os jogadores poderão desbloquear um tema baseado no novo título, que apresenta arte de fundo temática, música e designs de Tetrimino inspirados no jogo:

Esta Tetris 99 Maximus Cup seria, tecnicamente, a edição 39 e tem um atraente inegável com a possibilidade de desbloquear materiais especiais e temas do jogo da princesa Peach. O vídeo acima nos dá uma pequena amostra e justifica completamente a inscrição nesta aventura.

Para os nostálgicos que viveram o furor do Tetris original, isso representa uma oportunidade única e querida de reviver esse hobby que talvez estivesse um pouco esquecido.

O legado do Tetris vai além de tudo

Tetris, mais do que um simples jogo, é um fenômeno cultural que cativou jogadores de todas as idades e culturas desde sua estreia em 1984, desafiando o tempo desde então. Sua mecânica simples, mas desafiadora, onde os jogadores devem encaixar peças geométricas que caem em alta velocidade, tem cativado milhões ao redor do mundo por gerações inteiras.

Honestamente consideramos que seu impacto na cultura popular é inegável. Foi adaptado e portado para uma quantidade incontável de plataformas, desde consoles portáteis até smartphones. Um exemplo perfeito disso é o Tetris 99 para o Switch.

Amor Tetris

O sucesso do Tetris se deve a uma série de fatores. Sua simplicidade o torna acessível a pessoas de todas as idades e habilidades. Sua natureza viciante e desafiadora mantém você envolvido por horas.

Mas acima de tudo, sua estética minimalista o torna algo atemporal que perdura ao longo do tempo. Qualquer pessoa pode amar o Tetris e a Nintendo sabe disso.