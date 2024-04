Nike revela os LeBron 21 GS ‘Welcome to Camp’: uma explosão de cor para crianças

Desde o seu lançamento em 2023, as LeBron 21 GS tornaram-se um grande sucesso para a Nike. Inspiradas na filha de LeBron, Zhuri James, são tênis que se destacam pelos materiais leves e tecnologia avançada combinados com a tradição familiar da estrela do basquete. E agora, a marca do Swoosh anunciou sua próxima incursão nesse campo: as LeBron 21 GS “Welcome to Camp”.

Trata-se de uma nova combinação de cores que se junta à coleção de LeBron James x Nike, e que se destaca por apresentar uma combinação de cores brilhantes. Além disso, como é habitual, destacam-se por oferecer um excelente desempenho em quadra.

Nike LeBron 21 GS

"Bem-vindo ao Acampamento"



🗓️Previsto para lançamento em 25 de maio de 2024#mmmリーク 👈As informações vazadas estão aqui pic.twitter.com/fo8kjGoSQk — 𝗺𝗺𝗺𝗦𝗻𝗲𝗮𝗸𝗲𝗿𝘀 ™︎ (@Mitsu_Aizawa) 24 de março de 2024

Assim são os LeBron 21 GS "Welcome to Camp".

Como mencionamos antes, o modelo "Welcome To Camp" do Nike LeBron 21 GS apresenta uma combinação equilibrada entre design e funcionalidade. Com uma base de cores roxas e pretas, e detalhes complementares em azul e laranja, esses tênis foram feitos para chamar a atenção de todos.

Eles têm amortecimento sensível e ajuste seguro, mais uma prova do compromisso da Nike com a qualidade e conforto para os pequenos jogadores. A sola de borracha multicolorida e a entressola preta adicionam um toque único ao design, enquanto o cabedal combina materiais roxos e pretos com diferentes padrões e texturas. Por sua vez, o Swoosh se destaca com costuras douradas, complementado por cadarços azuis e a marca LeBron roxa em uma língua amarela.

Lançamento e preços

Com detalhes adicionais como uma etiqueta em forma de camiseta com o número "23" e uma paleta de cores que se destaca do tradicional aspecto "Lakers", os Nike LeBron 21 GS "Welcome to Camp" prometem ser um item indispensável para os mais pequenos.

De acordo com a imprensa especializada, este tênis estará disponível para compra a partir de 25 de maio, com um preço de USD $170 em tamanhos exclusivos para crianças.