Dragon Ball Super termina com a morte de Akira Toriyama? Toyotaro responde

A incerteza cerca os fãs de Dragon Ball Super. A morte de Akira Toriyama coincidiu com o final do arco Super Hero e ninguém sabe se a série vai continuar com uma nova saga no mangá, que teoricamente deveria ficar nas mãos de Toyotaro, o principal ilustrador das aventuras de Goku e o resto dos Guerreiros Z.

No dia em que o capítulo #103 do mangá foi publicado, final do arco Super Hero, a equipe da Shueisha informou que o mangá faria uma pausa e retornaria em maio com as novas aventuras de Dragon Ball Super. No entanto, alguns dias depois, foi anunciado que a pausa seria por tempo indeterminado.

A primeira coisa que disseram nos faz pensar que Akira Toriyama havia deixado as histórias escritas e que, talvez, só faltava a caneta de Toyotaro para dar forma aos personagens. No entanto, agora tudo parece apontar para outro lado, com essa suspensão indefinida dos episódios do mangá.

Dragon Ball Super

Toyotaro parece trazer à luz Dragon Ball Super

No meio da incerteza, Toyotaro parece mostrar uma luz no final do túnel, com um par de postagens que fez em sua conta no X.

O ilustrador diz que o mangá está em pausa porque estão sendo desenvolvidas as compilações em cores e os extras dos episódios de 101 a 103. Ele menciona que não sabe quando serão lançados, mas que devemos ficar atentos aos anúncios da revista V-Jump para qualquer novidade.

Essas aventuras fazem parte do Dragon Ball Super Volume 23, que já foi anunciado para esta quinta-feira, 4 de abril. Assim, é apenas questão de tempo para termos notícias sobre a continuação do mangá.

É muito provável que a pausa indefinida seja para reorganizar seus próximos movimentos, que claramente mudam com a morte de Akira Toriyama. O mangá como tal tem algumas coisas para desenvolver: a aparição de Black Freezer e a conexão com o final de Dragon Ball Z são talvez as mais importantes.