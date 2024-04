Nike Zoom Vomero 5 Since ‘72: O modelo mais aguardado pelos amantes da moda dos anos 2000

Conhecidos pelo seu design robusto e estética que lembra a moda dos anos 90, os Zoom Vomero da Nike fizeram sua estreia em 2006. É uma silhueta caracterizada por seu conforto, amortecimento e suporte, por isso lançou várias iterações ao longo dos anos, cada uma incorporando melhorias tecnológicas e estéticas. Na verdade, este ano eles voltarão mais renovados do que nunca.

E é que no universo dos tênis, o retorno das tendências Y2K (para os amantes dos anos 2000) está dominando todas as vitrines, como vimos com exemplos como os Nike V2K Run, os Asics Gel Kayano e os New Balance 1906R. Por isso, a Nike não quis ficar para trás e anunciou sua última criação: os Nike Zoom Vomero 5 Since '72.

Nike Zoom Vomero 5 'Since 72' - Imagens Oficiais 🌪️ pic.twitter.com/ruf3hownHI — 👁️ Sneaker Visionz 👁️ (@SneakerVisionz) 18 de março de 2024

Um olhar sobre as Nike Zoom Vomero 5 Since '72

Desde a sua estreia em 2006, a linha Zoom Vomero da marca Swoosh tem se destacado entre os fãs. E embora tenham perdido destaque nos últimos anos, em 2019 receberam um novo fôlego graças a uma colaboração com A-COLD-WALL* de Samuel Ross, colocando-as novamente em evidência.

Agora, os Nike Zoom Vomero 5 Since ‘72 prometem trazer elementos retro para o presente com uma estética moderna. O seu design é caracterizado por um corpo de malha branca, complementado com detalhes em azul marinho, bege e toques de amarelo creme na sola, além de elementos refletivos cinzentos que adicionam um estilo Y2K, uma entressola envelhecida e o selo Since ‘72, deixando clara a inspiração vintage por trás do design.

E por que '72? Fácil: Seu nome presta homenagem ao ano em que Blue Ribbon Sports, a marca de atletismo de Phil Knight, se transformou em Nike.

No entanto, espera-se que estes tênis se tornem um grande sucesso. Embora o seu lançamento oficial ainda não tenha sido comunicado, meios especializados apontam para que sejam lançados durante o segundo semestre de 2024 a um preço de cerca de US$160.