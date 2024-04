F-Zero do Game Boy Advance chegará a qualquer momento ao Nintendo Switch Online

Todos conhecemos a franquia F-Zero: uma série de videogames emocionantes sobre corridas futuristas desenvolvida pela Nintendo. Com seu lançamento inicial em 1990, introduziu os jogadores a um emocionante universo de corridas de alta velocidade, caracterizado por veículos antigravidade, pistas futuristas e ação emocionante, aproveitando ao máximo o - naquela época - muito inovador “Modo 7″ que alguns cartuchos de SNES traziam. Além disso, este título estabeleceu as bases para a maioria dos jogos de corrida que viriam a seguir.

Embora a franquia tenha sido aclamada pela crítica e acumulado uma base de fãs leais, a verdade é que ela passou por um hiato significativo nos últimos anos, com o F-Zero Climax de 2004 sendo seu último lançamento. No entanto, isso pode mudar, já que a partir de 29 de março, a assinatura Nintendo Switch Online + Pacote de Expansão receberá o F-Zero Maximum Velocity (2001) do Game Boy Advance. Este jogo, que apresentou novos veículos e pistas, oferece um total de 20 circuitos com quatro níveis de dificuldade.

Onde está o Capitão Falcon?

F-Zero Maximum Velocity ocorre 25 anos após o primeiro F-Zero e é o segundo jogo da série a apresentar uma nova geração de pilotos, sem a presença de personagens como Captain Falcon, Samurai Goroh, Pico ou Dr. Stewart. Este lançamento marcou a estreia da saga de velocidade em um console portátil e foi um dos primeiros projetos desenvolvidos pela NDcube.

Na época, este jogo foi elogiado como um dos melhores títulos do console, oferecendo uma experiência arcade rápida, divertida e completa. Embora tenha sido apontado que atinge seu potencial máximo ao jogar com três companheiros, alguns consideraram que não atendeu totalmente às expectativas. No entanto, foi a escolha incontestável para os amantes da velocidade no lançamento do console.

A assinatura do Nintendo Switch Online + Pacote de Expansão oferece todas as vantagens de uma assinatura normal do Nintendo Switch Online, além de acesso a um catálogo em constante crescimento de jogos clássicos do Nintendo 64, Game Boy Advance e SEGA Mega Drive, juntamente com expansões para download para uma seleção de jogos do Nintendo Switch.

Enquanto isso, a assinatura do Nintendo Switch Online, que inclui jogo online, catálogo de NES, Super NES e Game Boy, armazenamento na nuvem e mais, tem um preço anual de 19,99 euros, enquanto a assinatura do Nintendo Switch Online + Pacote de Expansão está disponível por 39,99 euros por ano.