Dragon Ball: O que significam as cores das transformações do Super Saiyajin?

Todo fã de Dragon Ball sabe das cores de cada uma das transformações do Super Saiyajin. No entanto, é possível que não saibam o significado de cada uma das tonalidades nas escalas de poder desses guerreiros.

E se você não é um dos fiéis seguidores, talvez fique confuso ao ver tantas modificações nas modalidades dos lutadores da obra máxima de Akira Toriyama.

Seja qual for o seu caso, nesta resenha vamos explicar o significado de cada uma das cores nas transformações do Super Saiyajin, realizadas por Goku, Vegeta, Gohan, Broly, Goten e Trunks.

Primeiro, precisamos identificá-las. O clássico amarelo, os tons verdes de Broly, o Super Saiyajin Blue e o mítico Super Saiyajin God. Lembre-se de que o Instinto Superior, o Ego Superior e o Modo Besta até agora são transformações que não estão relacionadas à raça saiyajin.

Significados das cores do Super Saiyajin

Diz-se que todos os saiyajins têm cabelo preto. Os diferentes filmes e o próprio anime nos mostraram que isso é verdade. A única exceção é quando Vegeta aparece pela primeira vez, com cabelo marrom. Sabemos que foi um erro da equipe da Toei Animation, que não soube interpretar os desenhos de Akira Toriyama.

Vamos agora para as transformações, começando pelo Super Saiyajin clássico, de cabelo amarelo ou dourado. Eles têm essa cor inspirada no fogo, conforme explicado pelo YouTuber Indie Arts Kenel. Representa o despertar da fúria de Goku ou de qualquer guerreiro saiyajin que a alcance.

Gohan filho de Goku Toei

O Super Saiyajin de Broly é algo diferente. O clássico amarelo se combina com alguns vestígios de verde que confundem a todos nós. A realidade é que essa tonalidade está relacionada desde o alerta ou o medo, do lado psicológico, uma característica que alimenta o poder do guerreiro.

Dragon Ball Super Broly Toei

O Super Saiyajin Azul chega para mudar completamente a percepção do que tínhamos entendido com Dragon Ball. Mas a realidade é que faz muito sentido quando entendemos que o azul representa o mesmo fogo do amarelo, porém muito mais intenso. As chamas, quando são mais fortes, se tornam dessa cor e isso é evidenciado pelas estrelas que em alguns casos vemos amarelas e em casos de maior energia são azuis, de acordo com a lógica acertada do IGN Latam.

Goku e Vegeta Pinterest

Por fim, temos o Super Saiyajin Deus, uma espécie de cores avermelhadas ou violetas que simplesmente dão as boas-vindas a Goku ao mundo dos Deuses.

Gokú Super Saiyajin God

É assim que se compreendem as escalas de poder e a diferença de cores nos cabelos dos Super Saiyajins em Dragon Ball Z e Dragon Ball Super.