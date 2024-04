Vegeta recebe uma nova transformação em Dragon Ball e ninguém esperava

Vegeta tem uma nova transformação e ninguém viu isso chegando. O príncipe saiyajin tinha um trunfo na manga e agora surge a possibilidade, pelo menos nesta história de Dragon Ball de que vamos falar, de que ele se torne novamente um vilão.

A transformação é chamada de Vegeta Super Saiyajin Deus Ultra Vilão. Em imagens, é a mesma que conhecemos como Super Saiyajin God, que vimos Vegeta realizar no filme de Broly de 2018, mas com uma pequena mudança, o príncipe guerreiro tem a testa franzida e um olhar de vilão, muito semelhante ao de Goku Black, de acordo com a análise do Nintendúo.

Esta nova transformação de Vegeta aparece no novo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2: Future Saga, anunciado pelo site oficial de Dragon Ball, nesta quinta-feira, 28 de março. "Neste novo avanço, você pode dar uma olhada no novo modo que é uma continuação do Modo Vilão e Super Vilão. E isso não é tudo, pois Fu está de volta e parece mais formidável do que nunca", informaram no portal da franquia.

Vegeta Super Saiyajin God Ultra Vilão Toei

Este tipo de transformações, por enquanto, não estão planejadas para o mangá. Vamos lembrar que as histórias fizeram uma pausa com o final do arco Super Herói e a morte de Akira Toriyama. Por enquanto, o retorno das aventuras de Dragon Ball Super é incerto, mas espera-se que seja em maio ou junho.

No que diz respeito aos videojogos, estamos ansiosos pelo lançamento de “Dragon Ball Sparking” ZERO. Em 20 de março, foi lançado o primeiro gameplay extenso o suficiente para ver como será o desenvolvimento do jogo, quando finalmente o tivermos nas consoles. Durante este anúncio importante, foram revelados os nomes de alguns dos 164 personagens que farão parte do título, e um dos mais destacados foi o de Kakunsa.