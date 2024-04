Serena de Sailor Moon se funde com Misa Amane de Death Note neste cosplay

Os crossovers e fusões são ferramentas frequentemente exploradas ao máximo por aqueles que se dedicam às interpretações de cosplay de personagens de anime. Uma modelo americana se destacou com uma de suas interpretações mais recentes: ela fez uma combinação brutal entre Serena de Sailor Moon e Misa Amane, de Death Note.

São duas das waifus mais bonitas que encontramos no mundo do anime. Serena, uma das principais representantes das Sailor Scouts, aparece nesta representação com o vestido sensual de Misa Amane, um vestido preto de couro que ela costuma usar em alguns episódios de Death Note.

A modelo que fez este cosplay, uma garota californiana, se identifica nas redes sociais como @pikaswoosh. Ela tem cerca de 40 mil seguidores no Instagram e batizou essa interpretação como Sailor Misa Moon.

"Finalmente consegui algumas fotos deste cosplay mashup de Sailor Moon x Death Note que fiz para um evento no ano passado. Este é um crossover um pouco menos óbvio, mas adorei fazer os acessórios e personalizar esta fantasia inspirada na princesa gótica, Misa Amane. Bastante orgulhosa do Moon Stick com maçã de cristal e Disfraz Pen x Death Note", escreveu Pika na legenda de sua postagem no Instagram.

Para aqueles que não estão familiarizados com a bela waifu de Death Note, Misa Amane é um dos personagens principais do anime de Tsugumi Ōba e Takeshi Obata.

Misa é representada como uma fervorosa admiradora do protagonista, Light Yagami. Ela é uma ídolo pop japonesa com uma personalidade intensa e complexa.

Sua conexão com o Death Note, um caderno que pode causar a morte de qualquer pessoa cujo nome seja escrito nele, adiciona elementos intrigantes à trama da série.

A cosplayer conseguiu representar cada aspecto de Misa e adicionou detalhes incríveis de Serena para dar vida a essa incrível fusão de anime.