Os novos Puma Velocity Nitro 3 vão te dar o poder máximo para correr

Cores fortes que chamam a atenção. Geralmente estão presentes em tênis de corrida: a energia das cores para ajudá-lo a chegar à meta. Mas o design, resistência e, acima de tudo, a engenharia por trás de um bom tênis serão fundamentais para apoiá-lo na hora de competir. Este é o caso dos novos Puma Velocity Nitro 3.

Com este tênis, a Puma destaca em seu site oficial que "pegamos o melhor da indústria e trazemos até você. Estes tênis são pura velocidade e conforto graças à avançada tecnologia NITRO™, que oferece uma capacidade de resposta e amortecimento superiores em um conjunto leve que fará você se sentir como se estivesse correndo nas nuvens". E é isso mesmo: a resistência ao correr não fará você sentir o chão, você estará voando.

PUMA

Além disso, com o calcanhar aerodinâmico, não só terá um visual elegante, mas também se beneficiará de uma maior estabilidade para dar passos seguros. Algo que é fundamental ao usá-los em situações de competição.

PUMA

Características mais detalhadas

NITRO™ é a chave deste modelo. É uma tecnologia avançada que oferece capacidade de resposta e amortecimento superiores em um "pacote leve". Porquê? Porque os tênis se sentem leves e, ao mesmo tempo, devido à sua materialidade, oferecem boa resistência ao impacto no seu pé.

Adicionalmente, conta com "PUMAGRIP". Esta tecnologia, exclusiva da marca, é uma sola de borracha leve que proporciona aderência para que você possa decolar com mais força. Algo que sem dúvida é muito útil ao iniciar uma corrida, e realmente se sente a diferença.

PUMA

Detalhes mais técnicos

Detalhando ainda mais a composição deste grande tênis, lembramos que ele possui um suporte de TPU no calcanhar para maior estabilidade, um nível de amortecimento médio, fechamento com cadarço e um drop de 8 mm do calcanhar aos dedos.

PUMA

A Puma conta com a tecnologia Puma Nitro, os modelos Deviate Nitro, Forever Run Nitro, Velocity Nitro 3, Fast-R Nitro 2 e Deviate Elite Nitro, todos tênis que proporcionam conforto, resistência e tração a cada passo.