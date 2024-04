Happyland Adventure é o parque de diversões indoor mais moderno da América do Sul

A cadeia de parques de diversões indoor Happyland realizou a inauguração oficial de seu novo parque, que conta com diversas experiências de jogos e atrações em mais de 3.000 m² de área útil. Classificado como o mais moderno da América do Sul, o novo parque está localizado em um ponto estratégico da capital do Chile: no sexto nível do shopping Mall Costanera Center.

Happyland

Ao lado de autoridades, executivos e representantes do varejo chileno, a marca que completa 30 anos como empresa, apresentou todas as novidades do novo parque, destacando atrações como uma sala exclusiva de karaokê, paredes de escalada, rope course, trampolins, laser tag, gelly ball, entre muitos outros.

Happyland

A nova experiência "Adventure"

A nova proposta chamada "Adventure" vem com uma oferta muito mais robusta e variada do que os clássicos parques de diversão, que além do seu coração arcade, incorpora atrações que desafiam habilidades e destrezas para público de todas as idades.

"Este parque mostra o compromisso marcado da Happyland de evoluir com as tendências e necessidades do mercado, incorporando novas propostas de diversão e também gastronômicas", comenta Patricio Avendaño, Gerente Geral da Happyland Chile. "Em particular, destacamos nosso formato Adventure, com um total de 10 atrações, que juntamente com nossas 110 máquinas de fliperama e 3 salões para todos os tipos de celebrações, superou amplamente os resultados esperados nas primeiras semanas de operação", acrescentou.

Happyland

Entretenimento em toda a América do Sul

A Happyland, com presença regional no Chile, Peru e México, também lançou dentro do novo parque seu restaurante Daytona, com uma oferta gastronômica estilo "americano" que inclui deliciosas pizzas, hambúrgueres, diversos aperitivos, bebidas ilimitadas, sobremesas e muito mais.

Happyland

Por outro lado, o Grupo Diversur, que abriga marcas como Happyland e Fantasilandia, destacou a nova relação com a Cencosud, começando com esta abertura no maior shopping center da América Latina, e estabelecendo esta loja como sua nova principal emblema no Chile.