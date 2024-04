Estes são quatro personagens dos filmes de Dragon Ball Z que devem chegar ao Super

Para muitos de nós, os filmes de Dragon Ball Z são um pouco mais do que um complemento do universo do anime. Em vez disso, oferecem aos fãs histórias independentes e confrontos épicos que vão além da trama principal da série. Geralmente, esses filmes ocorrem em outras linhas temporais e exploram novos vilões, poderes extraordinários e situações que - como sempre - desafiam os heróis de Dragon Ball Z, proporcionando uma experiência cinematográfica emocionante e cheia de ação para os espectadores.

Embora a maioria dos filmes possa não ser considerada canônica na continuidade da série, eles continuam sendo populares entre os fãs de Dragon Ball Z, deixando um punhado de personagens icônicos, dos quais gostaríamos de saber mais.

E para que complicar as coisas: “Dragon Ball Super” chegou a um ponto em sua narrativa onde tudo é possível. Com a história de “Super Hero” já concluída, o mangá está adentrando em territórios completamente inexplorados. Embora Toriyama e Toyotaro provavelmente tenham discutido os próximos passos da história antes do falecimento do primeiro, para os leitores tudo é uma tela em branco cheia de possibilidades.

Portanto, por que não poderíamos ter alguns personagens dos filmes de "Dragon Ball Z" que pudessem dar uma reviravolta na trama? No Área Jugones destacaram quatro e aqui os contamos. Afinal, sonhar não custa nada.

Quatro personagens dos filmes de Dragon Ball Z que precisam alcançar o Super

Tapion

A história de Tapion, embora conhecida pelos fãs através do filme "O Ataque do Dragão", oferece um pano de fundo intrigante. Tapion, um verdadeiro herói, lutou contra Hirudegarn, um poderoso Majin. Seria interessante explorar sua história de forma canônica no universo de "Dragon Ball Super", especialmente agora que o tema dos super-heróis está presente com Goten e Trunks.

Janemba

Com "Dragon Ball Daima" explorando o reino dos demônios, qual seria o melhor momento para introduzir Janemba? Esse vilão, com seu design chamativo e sua espada única, seria uma adição emocionante ao elenco de personagens de "Dragon Ball Super".

Bojack

Embora a presença dos Heeter no arco de Granolah possa complicar sua introdução, Bojack e sua gangue podem representar uma ameaça única entre os piratas espaciais. Com a existência de múltiplos universos em "Dragon Ball", a história de Bojack poderia nos levar a explorar novos territórios e desafios.

Cooler

A canonização de Cooler é um pedido comum entre os fãs. Com Freeza se tornando cada vez mais relevante na trama, a introdução de seu irmão perdido poderia equilibrar as coisas e oferecer um novo desafio para Goku, Vegeta e os outros guerreiros.

Com tantas possibilidades, os fãs de “Dragon Ball” aguardamos com entusiasmo para ver quais novos personagens e desafios “Dragon Ball Super” trará no futuro.