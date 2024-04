E se Baby de Dragon Ball GT tomasse o corpo da Número 18?

Baby é um dos vilões mais interessantes de Dragon Ball GT. Ele representa um verdadeiro desafio para os Guerreiros Z, já que, apesar de não ter um grande nível de luta, ele pode assumir o corpo de quem quer que seja e usar os poderes dessa vítima a seu favor.

Na série feita pela Toei Animation, devemos lembrar que Akira Toriyama não participa desta parte do anime, este vilão assume o corpo de Vegeta. Assim, o poder com o qual Goku e o resto dos guerreiros tiveram que enfrentar foi realmente surpreendente.

Baby tinha uma aparência esteticamente incrível quando assumiu o corpo de Vegeta. Os elementos do personagem se combinaram com as características do príncipe dos saiyajins para nos dar um lutador imponente que causava muito terror.

Mas e se em vez de Vegeta, Baby tomasse posse do corpo de outro personagem? Recentemente mostramos o que teria acontecido com Ten Shin Han e o resultado foi um lutador realmente brutal, conforme ilustrado por @Hsua_Diamond em suas redes sociais.

Agora, o mesmo ilustrador faz o mesmo, mas com a androide Número 18. O que isso nos traz? Uma vilã aterrorizante, mas bonita que, mesmo sob o domínio dessa espécie de simbionte, procura se apaixonar por Krilin.

Baby y Número 18

Baby realiza um impressionante processo de possessão com uma espécie de microorganismo que infecta o corpo do hospedeiro desejado, geralmente através de um ataque com sua saliva ou por algum outro método. Uma vez que o microorganismo tenha assumido o controle do corpo, Baby pode se manifestar completamente e usar suas habilidades.

Na sua forma original, Baby é um ser diminuto, mas quando possui um hospedeiro, pode assumir diferentes formas e tamanhos, dependendo do corpo que possui. Essa habilidade de possessão permite adquirir uma grande variedade de habilidades e poderes, tornando-o um oponente muito perigoso para os personagens principais da série.