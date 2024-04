Dragon Ball Super: Assim seria Gohan como substituto de Bills, o Deus da Destruição.

Tudo indica que Whis está em busca de um novo Deus da Destruição. Não sabemos se ele se cansou de Bills ou se quer alguém mais forte no cargo, mas cada frase que ele diz nos faz pensar que estão procurando um substituto para a divindade que conhecemos em Dragon Ball Super.

O primeiro a quem ofereceu o cargo foi Goku, depois de ver como o saiyajin criado na Terra conseguiu dominar o Ultra Instinto. Em seguida, fez o mesmo com Vegeta, quando o príncipe conseguiu executar o Ultra Ego.

Pode não ser exatamente uma oferta, mas sim a forma que Whis encontrou para dizer a esses dois guerreiros que alcançaram uma força que supera a de qualquer lutador comum, e atingiram os níveis registrados pelas deidades de Dragon Ball.

A verdade é que o Anjo Guardião do Universo 7 fez isso novamente. Enquanto assistia Gohan lutando contra Broly, ele disse que facilmente o filho de Goku poderia ocupar o cargo de Deus da Destruição.

Dragon Ball Super EP #103

O Bills não acharou graça nesse tipo de comentário quando feito com Goku e Vegeta. No entanto, com Gohan, eles notaram que ele não é um guerreiro capaz de se tornar um destruidor. Isso quer dizer que os outros são? Não sabemos, o que é certo é que tanto o Deus da Destruição quanto Whis ficaram surpresos com a nova transformação do Modo Besta que o jovem saiyajin alcançou treinando sozinho.

Então, como o cargo já foi oferecido a Gohan, procuramos nas redes sociais e encontramos este Gohan no Modo Besta com as vestimentas de um Deus da Destruição.

É o mesmo Gohan que vimos no filme de 2022 e mais recentemente no mangá. A diferença é que ele veste as calças e os detalhes do cinto que Bills usa. A ilustração é impressionante e todos adorariam ver o jovem saiyajin alcançando esse tipo de transformação.