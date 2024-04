Dragon Ball: Por que os saiyajins não têm mais rabo?

A apresentação de Goku e de cada um dos saiyajins que apareceram em Dragon Ball e Dragon Ball Z, foi a de um personagem com cauda. Esta raça de guerreiros nasce com a capacidade de se transformar em um macaco gigante que multiplica sua força a níveis surpreendentes. No entanto, de repente, essa característica deixou de estar presente nesses lutadores.

Goku, Vegeta, Nappa, Raditz, Gohan e Broly apareceram com rabo. Ao longo dos episódios, eles foram removidos (dos que sobreviveram) com a explicação de evitar que se transformassem em macacos gigantes (Oozaru) e que supostamente facilita a transformação em Super Saiyajin.

Sob este último argumento é que se explica que Trunks, Goten, Pan e Bra nunca a tiveram, ou pelo menos nunca as vimos tanto no último arco de Dragon Ball Z como nas aventuras de Dragon Ball Super.

Esta característica era verdadeira nos saiyajins? A explicação de que melhora o treinamento e habilidades dos guerreiros desta raça é realmente verdadeira? Tudo indica que não, que os verdadeiros motivos são puramente editoriais por parte da equipe de trabalho de Akira Toriyama.

Goku e seu rabo Toei

A cauda dos saiyajins em Dragon Ball

De acordo com uma resenha da Atomix, a equipe de Akira Toriyama estava com preguiça de desenhá-la. Eles não queriam adicionar outro elemento que lhes desse mais trabalho, pois o movimento e a posição da cauda influenciavam todo o desenho. Então, o próprio mangaká japonês permitiu que a cauda fosse removida dos saiyajins.

Algo muito semelhante aconteceu com a transformação do Super Saiyajin. Este modo em que os guerreiros desta raça aumentam seus poderes surgiu porque desenhar os saiyajins com cabelo preto era um gasto excessivo de tinta e precisavam reduzir custos. Foi assim que surgiu a história do guerreiro lendário que aparecia a cada 1.000 anos.