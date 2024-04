Arquivos de Akira Toriyama: um desenho dele mesmo como discípulo do Mestre Kame

As homenagens a Akira Toriyama não param quase um mês após a sua morte. Ilustradores, fan arts e fãs de todas as partes do mundo estão publicando mensagens, desenhos e histórias inéditas sobre o mangaka japonês ou sobre sua obra mais conhecida, Dragon Ball.

Até agora, a homenagem mais bonita que vimos, além do nosso, foi a do próprio site oficial de Dragon Ball. A cada 48 horas, eles publicam um desenho inédito do mestre para lembrá-lo com um presente para aqueles que seguiram sempre sua obra.

Eles são chamados de "Os Arquivos de Toriyama" e são um verdadeiro tesouro, pois nos mostram os icônicos personagens de Dragon Ball de uma forma que nunca antes tínhamos visto.

No dia 13 de março, vimos uma estranha ilustração do Mestre Kame com um casaco no estilo universitário ou colegial dos Estados Unidos. Foi feito por Akira Toriyama e nunca tinha sido visto antes, além de sua publicação original no meio dos anos 80.

Maestro Roshi con campera Archivo del 13 de marzo

A meio desta semana, foi publicada uma nova que mostra Goku e novamente o Mestre Kame em uma situação completamente inédita para ambos.

Dragon Ball Goku y el Maestro Roshi

Um dos mais recentes quebra um pouco o molde do que vinha sendo publicado ultimamente. Akira Toriyama posta um desenho de seu próprio personagem, Toriyama Bot, com o traje laranja que Goku, Krilin e Yamcha costumam usar, discípulos do Mestre Kame.

Akira Toriyama Por Akira Toriyama

O portal de Dragon Ball informa que esses arquivos serão publicados por um tempo determinado para que possamos apreciá-los e depois serão removidos para dar lugar a novo material.

“Desde mangá até design de personagens e entrevistas, mostramos uma imagem rara e difícil de encontrar a cada dois dias. Cada imagem só pode ser vista durante 24 horas após a sua publicação, então certifique-se de nos visitar sempre que puder”, relatou o portal oficial de Dragon Ball.