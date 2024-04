Akira Toriyama se despediu de todos através de um personagem

Todas as pessoas que sofreram a perda de um ente querido costumam encontrar uma espécie de despedida daquele ente, nos dias que antecedem sua morte. Percebemos depois que aconteceu, que com uma frase ou gesto nos disseram adeus. Akira Toriyama fez isso com todos os seus fãs através da última correção que fez no mangá de Dragon Ball Super antes de partir para uma vida melhor.

Toyotaro pegou seu celular na manhã desta quinta-feira, talvez em um acesso de nostalgia, e começou a fazer postagens em sua conta do X, onde contou como foi o último contato de trabalho que teve com Akira Toriyama.

O ilustrador disse que foi ao Sensei com os esboços do episódio #103, que encerra o arco de Super Hero. E depois de revisar detalhadamente as páginas, Akira Toriyama fez apenas uma correção.

Quando o episódio está chegando ao fim, Piccolo, Gohan e Goku vão buscar Pan na escola. Depois de estarem com a pequena filha de Videl, todos partem voando para continuar com suas atividades.

Mas Akira Toriyama mudou uma das vinhetas, fazendo com que Piccolo virasse o rosto e se despedisse da mestra de Pan. É insólito porque a ilustração mostra Piccolo dando um leve sorriso, um gesto que não é característico do personagem e a razão pela qual nos atrevemos a dizer que foi uma espécie de despedida.

Dragon Ball Super, última correção de Akira Toriyama Manga

"Quando eu desenhei, todos simplesmente viraram as costas e saíram voando. Depois, vi Piccolo se despedindo de sua professora do jardim de infância. Essa foi a última correção do mestre. Não posso evitar querer adicionar outro significado", escreveu Toyotaro em sua conta do X.

“Senhor Toriyama. Muito obrigado pelo seu árduo trabalho. Estamos trabalhando juntos há 9 anos. Foi uma época milagrosa, muito obrigado. Humildemente peço que sua alma descanse em paz”, acrescentou Toyotaro em seu perfil no X.