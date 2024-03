Dragon Ball Z: este é o brutal resultado da fusão entre Cell e Freezer

Freezer e Cell são dois dos melhores vilões que Dragon Ball Z possui. Ambos são responsáveis por levar os Guerreiros Z ao limite, fazendo com que eles alcancem seu máximo poder e nos proporcionem batalhas incomparáveis. Uma fusão entre os dois seria brutal e ao mesmo tempo trágica para a Terra, pois enfrentar o resultado dessa combinação seria verdadeiramente devastador.

A inteligência artificial fundiu esses dois vilões e o aspecto visual é superior a qualquer coisa que já vimos antes. Os detalhes da pele do Cell se combinam com o olhar e parte da cabeça do Freezer para nos dar um vilão verdadeiramente aterrorizante.

O autor desta maravilhosa obra de arte é Lucas Ai Arts, uma conta do Instagram que utiliza inteligência artificial para dar hiper-realismo a personagens animados. "Desde os reinos da animação até a crua coragem da realidade: Freezer e Cell dominam a cena. De que lado você está?", escreveu o criador da ilustração em sua postagem nas redes sociais, de acordo com Alfa Beta.

Ver este tipo de ilustrações nos faz questionar o que os estúdios estão esperando para propor um live action que valha a pena para os fãs de Dragon Ball. O que fizeram com Shang-Chi (Disney e Marvel Studios) nos mostra que há tecnologia e criatividade para fazer um filme respeitável.

Freezer e Cell: dois vilões aterrorizantes em Dragon Ball Z

Cell aparece no quarto arco de Dragon Ball Z, o dos androides da Patrulha Vermelha. Este ser criado a partir de uma célula busca se fundir com um par de humanóides para aperfeiçoar seu corpo e assim derrotar Goku e governar o mundo.

A batalha contra o bioandroide destaca-se por ter mostrado que Gohan é um guerreiro capaz de superar facilmente os poderes de seu pai e os de Vegeta.

Enquanto Freeza estreia no segundo arco de Dragon Ball Z para se apresentar como o ser mais poderoso de todo o Universo. Embora tenha sido derrotado nessa batalha, contra Goku Super Saiyajin, o personagem continua relevante e agora que voltou à vida, demonstra que pode alcançar um poder muito superior a qualquer coisa que já vimos no passado.