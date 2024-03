Dragon Ball: Shenlong fica muito estranho neste cosplay de baixo custo

Shenlong é uma das pedras angulares nas histórias de Dragon Ball. Ele é o dragão que aparece quando as sete estrelas são reunidas e, sem ele, muitos de nossos personagens favoritos não estariam no mangá e no anime de Akira Toriyama.

Sendo um dragão gigante, Shenlong não desfruta da mesma popularidade entre modelos e cosplayers que waifus como Bulma, Androide 18, Videl ou até mesmo Milk para interpretar. Seu corpo e características tornam muito difícil caracterizar esse personagem.

Mas se você tem engenho e criatividade, pode fazer qualquer coisa. Isso é o que nos demonstra o modelo tailandês conhecido nas redes sociais como @Lowcostcosplayth ou Lonelyman. Em uma postagem que fez há alguns meses, o intérprete conseguiu criar Shenlong com muito poucos elementos caseiros.

Essa é a característica desse cosplayer. Realizar esse tipo de trabalhos engraçados foi o que o ajudou a chegar muito perto de alcançar os 2 milhões de seguidores no Instagram. Vamos ver o que ele fez com Shenlong.

Ele pegou um par de shorts verdes e uma camiseta de mangas compridas da mesma cor. Com uma tesoura, cortou um papel de presente vermelho para transformá-lo em um laço. Desenhou o que seria o nariz do dragão em suas nádegas e os dentes adicionou com o que parece ser espuma, na parte inferior de suas pernas. Ele virou de costas e optou por uma posição estranha para dar forma ao personagem que em Dragon Ball é capaz de realizar desejos.

Shenlong é um dos personagens principais de Dragon Ball. Ao longo do mangá e do anime, vimos diferentes versões do dragão que concede desejos, mas o mais comum é o que aparece na Terra. Ele é uma divindade, pertencente aos seres do outro mundo, mas se você reunir as sete esferas do dragão, terá a oportunidade de vê-lo.