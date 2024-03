Kobe Bryant e os Dodgers: a inspiração por trás dos novos adidas Crazy 8

O ícone dos Lakers, Kobe Bryant, sempre teve um vínculo especial com os Dodgers de Los Angeles. E embora nunca tenha jogado beisebol profissionalmente, o que este atleta conseguiu foi levar sua equipe ao topo do basquete com cinco campeonatos da NBA, o que o fez entrar para a história como um dos melhores jogadores de todos os tempos. Em 26 de janeiro de 2020, ele faleceu junto com uma de suas filhas em um trágico acidente de helicóptero, mas mesmo assim o espírito da “mamba” continua mais vivo do que nunca, até mesmo nos tênis.

Fora do mundo do esporte, Kobe Bryant teve um vínculo importante com a adidas, assinando seu primeiro contrato com a marca das três listras antes dos anos 2000. E embora essa colaboração não tenha durado até o final de seus dias, os KB8, que mais tarde seriam conhecidos como os Crazy 8, deixaram uma marca indelével na cultura dos tênis.

Kobe Bryant no All-Star Game de 2001 Adidas Crazy 1

As novas adidas Crazy 8

O relançamento dos novos adidas Crazy 8 é inspirado nas cores e estilos dos Dodgers, apresentando uma paleta de camurça neutra complementada com o azul da equipe de beisebol e estendendo-se da língua até as icônicas três listras e a entressola. Além disso, um toque de vermelho no logotipo da adidas na parte de trás adiciona contraste ao design.

Desde sua estreia em 1997 até este novo capítulo em 2024, os Crazy 8 se tornaram um ícone cultural, e agora a edição especial dos Dodgers adiciona um novo capítulo à história desta silhueta.

No entanto, o seu lançamento oficial será no próximo domingo, 31 de março, nos principais pontos de venda da adidas e online, com preços que, de acordo com o que foi divulgado, chegarão a US$150 para tamanhos de adultos e US$120 para tamanhos de crianças.