Dragon Ball Z explode na sua tela com esta Fan Art da Videl criada por Inteligência Artificial

Para ninguém é motivo de debate a forte afirmação de que Dragon Ball Z é um anime que marcou de várias maneiras gerações inteiras de fãs ao longo de décadas, dentro e fora da América Latina. Deixando até mesmo uma marca mais profunda do que a primeira era desta saga. Assim, nesta altura, praticamente todos os personagens de todos os arcos da era Z receberam pelo menos um tributo em formato de Fan Art, incluindo, é claro, Videl.

Mas agora, com o surgimento de novas tecnologias, esta vertente ganhou uma força particular, integrando o uso de plataformas de Inteligência Artificial (IA) que ajudam a criar peças de arte muito mais robustas e complexas, que teriam levado horas, semanas ou meses de trabalho com as ferramentas do que agora podemos considerar como a "velha escola".

Websites focados no uso de IA para criar peças gráficas como Midjourney ou DALL-E permitem, em questão de segundos, articular ilustrações de alta qualidade a partir de uma série consecutiva de instruções de texto que vão gradualmente refinando a obra em questão até deixar um objeto memorável que, uma vez liberado na web, acaba desencadeando um frenesi.

Esse é exatamente o caso da peça de Fan Art que analisaremos hoje, onde um dos personagens mais esquecidos de Dragon Ball Z é mostrado sob uma nova perspectiva mais chamativa, quente e intrépida.

Videl é a waifu perfeita neste Fan Art de Dragon Ball Z gerado por IA

Do DeviantArt nos chega a obra de um artista conhecido na rede social sob o nome de Romazeo , onde vemos uma reinterpretação de Videl, a esposa de Gohan, no arco inicial da saga de Majin Buu em Dragon Ball Z.

Pela natureza da trama, o design do personagem recriado nesta peça de Fan Art corresponde a um momento em que os dois personagens nem sequer eram um casal formal. No entanto, o autor optou pelo estilo diferente daquela época para transformar a dama em uma waifu perfeita:

DeviantArt | Videl

Como costuma acontecer com essas peças recriadas usando sistemas de Inteligência Artificial, existem elementos no figurino que nos ajudam a identificar o personagem, mas a quantidade de filtros e detalhes é tanta que pode ser difícil distinguir de quem se trata.

Quando a Inteligência Artificial é demais

A peça de Fan Art de Videl como esta waifu extrema é evocativa e agradável para a grande maioria do público. Mas também reflete o momento pelo qual passa a comunidade dedicada à geração dessas peças com o apoio de uma IA.

Simplesmente os detalhes são demais e os atributos em diferentes aspectos são exagerados, a um ponto em que a obra está prestes a parecer pertencente a qualquer outra saga de anime.

Mas haverá quem considere isso perfeito.