Dragon Ball: o desenho mais caro do Goku pode estar em um restaurante no Japão

Os escritórios da Shonen Jump, Bandai Namco ou Bird Studio devem ter milhares de desenhos de Goku e do resto dos personagens de Dragon Ball, feitos por Akira Toriyama. Nenhum, na nossa opinião, supera em preço esta ilustração da qual estamos falando.

Deve ser, sem medo de errar, a ilustração de Goku feita por Akira Toriyama mais cara do mundo. Talvez exista uma mais valiosa, mas esta em questão deve com certeza estar no top 3.

O seu valor, que facilmente poderia atingir centenas de milhares ou milhões de dólares, é que foi feito antes de Dragon Ball estrear, em 1984.

Há alguns dias, falamos sobre este desenho do Goku. Um restaurante no Japão tem pendurado em suas paredes esse tesouro inestimável. O personagem principal de Dragon Ball está dentro de uma moldura pequena bastante modesta.

A história de como este Goku chega a este misterioso restaurante é impressionante, como foi relatado pelo portal Hobby Consolas.

Em 1984, Akira Toriyama já tinha algum reconhecimento no mundo do mangá por sua criação de Dr. Slump. No entanto, a revista Shonen Jump já estava pedindo a ele por uma nova série.

Dragon Ball era o mangá escolhido. Toda aquela história inicial do primeiro arco já estava na mente de Akira Toriyama, mas a série ainda não havia sido lançada.

Nos meses anteriores à primeira publicação, Akira Toriyama foi de férias para a China para desanuviar a mente e, após seu retorno, foi visitar seu amigo Nagata Tatsuyoshi, que possui um restaurante chamado Tenmentabo AIUEO. Então, depois de comer e conversar, o Sensei Toriyama presenteou-o com o desenho de Goku que vemos a seguir.

Goku por Akira Toriyama

Este pequeno Goku estava prestes a estrear no mangá. Temos certeza de que o dono do restaurante no Japão não tinha ideia do sucesso que a série se tornaria naquela época.

Esta versão é a primeira que vimos do pequeno guerreiro. Ele tem cauda, segura o bastão sagrado e seu sorriso característico. O desenho tem a assinatura de Akira Toriyama e a data em que foi feito, julho de 1984.

Vamos lembrar que Dragon Ball estreou na Shonen Jump quatro meses após esse desenho, em novembro de 1984.