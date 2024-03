Akira Toriyama deixa uma mensagem emocionante para seus filhos

A morte de Akira Toriyama revela documentos inéditos do mangaka japonês. Embora a maioria de nós o conheça principalmente por seu trabalho como criador de Dragon Ball, o sensei possui outras obras animadas e uma imensa quantidade de personagens de jogos.

De acordo com uma análise feita pela equipe da Vandal, Akira Toriyama deixou uma mensagem oculta para seus filhos em um dos muitos videogames em que trabalhou.

Você pode não saber, mas Akira Toriyama teve dois filhos com sua esposa, que também é uma artista de mangá no Japão, chamada Yoshimi Kato, que assinava suas obras sob o pseudônimo Nachi Mikami. Os nomes das crianças (agora adultos) são Sasuke, que nasceu em abril de 1987, e Kikka, que nasceu em outubro de 1990.

Se vemos o nascimento dos dois filhos de Toriyama coincide com as datas de maior sucesso de Dragon Ball e a forte presença do mangaká japonês nos videogames.

É por isso que, numa versão easter egg de Chrono Trigger (1995), Akira Toriyama deixou uma mensagem para seus filhos. “Papai está trabalhando em jogos”, diz a mensagem.

Acessar esta mensagem de Akira Toriyama era complexo, mas não impossível. Os jogadores que conseguissem vencer o chefe final, que neste easter egg aparecia praticamente no primeiro mundo, tinham a possibilidade de falar com os criadores do jogo. Cada um dizia uma mensagem e essa foi a de Akira Toriyama.

Jogos de Akira Toriyama

Akira Toriyama ficou imortalizado por ter desenvolvido as histórias do anime mais famoso de todos os tempos: Dragon Ball. No entanto, o mangaká japonês tem presença em uma enorme quantidade de jogos.

Quer seja porque foram criados por ele mesmo ou porque contribuiu para a criação de alguns personagens, Akira Toriyama foi responsável por alguns jogos que pode ter jogado sem nem desconfiar do seu papel.