A Lenda de Zelda: Breath of the Wild tem um ‘baú impossível’

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Nintendo

Passaram-se 7 anos desde o lançamento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild e o videogame da Nintendo continua a despertar paixões na comunidade gamer. Seis novos jogos da saga foram lançados, incluindo o mais recente, Tears of the Kingdom, e este título de 2017 permanece como um dos favoritos das pessoas.

As horas de aventura, interação com personagens e desafios complexos fazem de Breath of the Wild um dos mais especiais dos tempos recentes, sem desmerecer seus predecessores, que também são impressionantes e emocionantes.

Mas há uma dificuldade, que costuma surgir nos outros jogos de Zelda, que por vezes faz com que fique preso no jogo: os baús. Dentro de Breath of the Wild, há um que a equipe da Nintenderos (especialistas no assunto) chama de “baú impossível” e explicam como abri-lo, para que possa parar de sofrer e continuar avançando com o resto dos desafios.

Nintenderos explica que para abrir os baús, você vai precisar de glitches e passar rapidamente pelas runas de ardósia Sheikah. Leve um bom carregamento de flechas e alimentos para manter sua resistência e aumentar sua velocidade para tentar obter o tesouro dentro do baú.

Abrir o baú de Breath of the Wild